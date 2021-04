Die LudoNarraCon 2021: Was haben ein Brokkoli und ein Kontrabass gemeinsam? - Nutze X mit Y

Ich bin zurück nach einer kleinen Kolumnen-Pause und ich hoffe, eure Adventure-Begeisterung brennt noch wie eh und je. Meine auf jeden Fall, denn am Wochenende fand die LudoNarraCon 2021 statt. Nein, "LudoNarra" ist weder ein neuer Weltfußballer noch eine Nudelsoße - Spaghetti Ludonarra, ihr versteht? (Ja, ja, Witze sind nicht mehr witzig, wenn man sie erklären muss, ich weiß...) Vielmehr handelt es sich dabei um eine Spiele-Convention, die letztes Wochenende online stattfand. Der Name kommt von Ludo (lat. "spielen") und Narration (engl. "Erzählung"), also ein Festival, das sich ganz auf erzählorientierte Indie-Spiele fokussiert, ausgerichtet vom Entwicklerstudio und Publisher Fellow Traveller.

Das kam mir wie der perfekte Ort vor, um interessante, storylastige Adventures zu entdecken, und ich habe mir dafür das Spiele-Line-up des Festivals einmal genauer für euch angesehen. In dieser Kolumne stelle ich euch deshalb ein paar Titel der Con vor - allen voran ein vitaminhaltiges Abenteuer aus Deutschland mit Sinn für schrägen Humor und eine psychedelische, musikalische Parabel in Noir.

In der Demo wird gar nicht gesprochen, es gibt nur vereinzelt kleinere Texte zu lesen. Zusammen mit den wilden Bildern kann man sich eine philosophische Hintergrundstory selbst zusammenreimen. Die Frage "was wollte das Studio hier erzählen?" sollte man wie bei jedem abstrakten Kunstwerk besser über Bord werfen und sich einfach von eigenen Assoziationen leiten lassen. Auch sagt einem das Spiel tatsächlich nicht, was man tun muss, wo man sich befindet oder wie einzelne Rätsel funktionieren, die unserem Detektiv begegnen. Vielmehr muss man sich durch Experimentieren und Herumklicken weiter durch das Spiel bewegen - und das unterlegt mit einem Jazz-Soundtrack, der jede Aktion perfekt umrahmt. Alles ist Musik!

Ein namenloser Noir-Detektiv streift darin durch eine bestechende, psychedelische Welt voller Formen, Lichter und Jazzmusik. Mal steuert man die Hauptfigur und erkundet die Umgebung, liest da und dort ein Schild oder enthüllt neue Szenerien mit einem Mausklick. Daran zeigte sich für mich schon eine Besonderheit des Spiels: Ich ging regelrecht mit der Neugier eines Kindes, das zum ersten Mal an einen Computer darf oder an den Papierstreifen eines Pop-up-Bilderbuchs zieht, auf Maus-Erkundungstour und probierte alles aus: Klicken, ziehen, schieben und und und.

Es ist schwer, überhaupt einen ersten Satz dazu zu beginnen, denn Genesis Noir wirkt einfach in allem anders, als man es von irgendeinem anderen Adventure gewöhnt ist. Gäbe es den Begriff "Art House" irgendwie auch für Games, es würde passen, denn mein erster Eindruck fühlte sich eher wie ein interaktives Museum oder wie ein begehbares Kunstwerk an. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Spiel um ein Point-and-Click-Adventure, allerdings mit besonderem Artstyle, Sounddesign und einer abstrakten Hintergrundgeschichte in Bildern.

Nun zu einem Abenteuerspiel, das ihr euch jetzt schon holen könnt, denn es ist seit Montag neu auf dem Markt. Mit seinem einzigartigen Grafikstil in Schwarz, Weiß und Gold ist mir das ungewöhnliche Adventure Genesis Noir von Entwicklerstudio Feral Cat Den - offenbar eine so unauffällige kleine Firma, dass man bisher kaum etwas darüber findet - schon vorher ins Auge gestochen. Jetzt konnte ich mir im Rahmen der LudoNarraCon die Demo dazu ansehen.

Mehr Story-Adventure-Futter aus Deutschland und der Welt

Mit Suzerain war auf der LudoNarra auch ein mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichneter Titel dabei, genauer gesagt da s"Beste Expertenspiel". Die interaktive Story rund um Politik und Regierungsarbeit vereint allerdings so viele Genres, dass ich es lieber nicht guten Gewissens als Adventure bezeichne - vergünstigt ist es aktuell trotzdem auf Steam als kleines Abschiedsgeschenk vom Festival zu haben.

In Sachen deutsche Adventures ging es auf der LudoNarraCon allerdings auch um Minute of Islands von den Inner-World-Leuten Studio Fizbin. Seien wir ehrlich: Der besondere Artstyle zwischen niedlich und melancholisch, die atmosphärische Hintergrundmusik und andere tolle Werke des Studios haben sicher schon einige Adventure-Begeisterte in den Bann gezogen und auch ich warte sehnsüchtig drauf, dass es kommt - nach der letzten Verschiebung gibt es aber noch immer kein neues Release-Datum für das märchenhafte Rätselabenteuer. Weil ich euch davon aber schon beim letzten Steam-Festival berichtet habe, spare ich diesen kleinen Adventure-Höhepunkt diesmal aus.

Falls ihr die Convention am Wochenende komplett verpasst haben solltet, könnt ihr außerdem trotzdem noch bis Freitag davon profitieren - und zwar in Form von Rabatten auf einige erzählerische Steam-Spiele. Mit Sicherheit habe ich den Namen Lamplight City schon einmal in den Raum geworfen, ein Point-and-Click-Adventure, an das ich nach Jahren immer wieder zurückdenken muss - im positiven Sinne, keine Sorge.

Lamplight City stammt aus dem Hause Grundislav Games, in diesem Fall also kein deutsches Studio, aber eines, das schon andere Abenteuer-Titel im Pixelstil hervorgebracht hat, so zum Beispiel A Golden Wake, ein Spiel, das euch in die 20er Jahre in Florida zurückversetzt. In Lamplight City befindet ihr euch allerdings in einer fiktiven Steampunk-Stadt namens New Bretagne und zwar mit dem typischen, heruntergekommenen Ex-Detektiv namens Miles Fordham, der seinen Kollegen Bill verliert und nun nach dem Schuldigen sucht. Okay, das Gameplay des Abenteuers ist weniger besonders und so eine Hintergrundgeschichte haben wir bestimmt schon einige Dutzende Male gehört, vom Stereotyp-Detektiv ganz zu schweigen, aber keine Sorge: Welt und Plot sind viel interessanter und spannender, als diese Zusammenfassung erahnen lässt.

Bill ist zwar tot, aber keinesfalls stumm. Der gute Miles hört den verstorbenen Kumpel nun noch immer in seinem Kopf als sarkastischen Gesprächspartner und ihm bleibt keine Wahl, als das Mysterium um den Todesfall aufzuklären - um endlich wieder Ruhe im Schädel zu haben. Mit detaillierter Pixel-Grafik entfaltet sich so nach und nach ein packender Krimi-Plot mit großartigem Voiceacting, den ihr euch im Rahmen der LudoNarraCon noch bis Freitag günstiger auf Steam holen könnt - eine kleine Empfehlung von mir, als Afterparty sozusagen.

So weit meine Eindrücke von der LudoNarraCon - habt ihr sie auch durchstöbert und vielleicht Abenteuer-Neuheiten für euch entdeckt?