Fallout als Amazon-Serie: Westworld-Macher beginnen dieses Jahr mit dem Dreh

Die Welt von Fallout erschließt sich schon am Namen: Es geht um eine post-apokalyptische Zukunft nach einem Atomschlag. Eben dieses Setting kommt nun bald in Serie, und zwar von Amazon Originals. Die erste Ankündigung gab es schon 2020, nun soll es aber bald ernst werden. Genauer gesagt will Kilter Films, die Macher von Westwold, dieses Jahr den Dreh der Sendung beginnen, die dann zu Prime Video kommen wird.

Die Verantwortlichen für die Serie waren schon bekannt: Jonathan Nolan (Drehbuchautor und Bruder von Christopher Nolan) und Lisa Joy (Drehbuchautorin, TV-Produzentin und Regisseurin). Beide sind aktuell noch Showrunner für die Serie Westworld, weshalb wiederum Geneva Robertson-Dworet (von Captain Marvel) und Graham Wagner (von Silicon Valley) das bei Fallout übernehmen werden.

Nolan soll dabei in der Pilotfolge von Fallout auch Regie führen und auch Todd Howard und James Altman von Bethesda Game Studios sollen unter anderem an der Produktion der Serie beteiligt sein.

Besonders neugierig dürften die meisten wohl auf die Besetzung der Serie sein, die leider noch nicht feststeht, da dürften aber in den nächsten Monaten neue Infos folgen - ohne Cast wird der Drehstart ja eher schwierig. Zumindest die Rahmung ist klar: Wie man das von Fallout kennt, spiel die Serie im 22. Jahrhundert nach der nuklearen Apokalypse und konzentriert sich auf den Kampf der verbleibenden Menschen im verstrahlten Ödland von Amerika.

Bei Fallout handelt es sich nicht um die einzige Videospiel-Adaption, die eine düstere Dystopie als Serie umsetzen wird: Auch deine Sendung zum düsteren Story-Shooter The Last of Us ist bereits in Arbeit, wobei man da schon ein paar mehr Informationen hat, als zum Fallout-Projekt. Zum Beispiel kennt man schon einige Darsteller von Ellie, Joel und Co.