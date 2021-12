Gewinnt einen von zehn Carrera RC Mario Kart Bumble V mit Mario oder Yoshi

Schon das zehnte Türchen in unserem großen Eurogamer-Weihnachtsgewinnspiel? Das heißt, in nur zwei Wochen ist bereits Weihnachten. Bis dahin gibt es hier jeden Tag einen neuen Preis zu gewinnen. Heute könnt ihr euch eines von insgesamt zehn Mario Kart Bumble V von Carrera schnappen - wir verlosen jeweils fünf mit Mario und fünf mit Yoshi. Was ihr dafür tun müsst? Ihr schickt einfach die unten stehende Frage bis zum 26. Dezember ab, und schon seid ihr im Lostopf.

Mario Kart auf dem Wohnzimmerboden

Für Spielzeug ist man nie zu alt, vor allem wenn es aus dem Mario-Universum stammt. Das 25,5 Zentimeter lange ferngesteuerte Auto kommt bereits einsatzbereit bei euch an und beschert euch bis zu 20 Minuten Fahrspaß mit Mario oder Yoshi hinter dem Steuer. Egal, ob im Wohn- oder Kinderzimmer, die Bienenwagen sind für jedes legale Straßenrennen zu haben.

Carrera RC Mario Kart Bumble V mit Mario.

Verbaut ist ein wiederaufladbarer LiFePo4 Akku, der nach nur 50 Minuten Ladezeit wieder genug Saft hat, um Mario und Yoshi auf ihre nächsten rasanten Runden zu schicken. Ganze familienfreundliche 9 Kilometer die Stunde schafft das kleine Fahrzeug - da müsst ihr schon nebenher joggen, um mitzuhalten. Als schicken Hingucker besitzen die Wagen einen leuchtenden Scheinwerfer - so könnt ihr auch im Dunkeln eine Runde drehen.

Die Verbindung läuft über eine störungsarme 2,4 GHz Funktechnologie, die Steuerung läuft per Controller. Falls ihr den Mario Kart Bumble V für ein Kind gewinnen wollt, solltet ihr das empfohlene Mindestalter von sechs Jahren beachten. Ihr habt Lust, nach weiteren Produkten von Carrera zu stöbern? Dann kommt ihr hier auf die Webseite des Herstellers.

Carrera RC Mario Kart Bumble V mit Yoshi.

In einem Set enthalten sind ein Mario Kart Bumble V mit Mario oder Yoshi, ein 2,4 GHz Controller, ein Ladekabel und acht AAA-Batterien.

Wenn ihr Bock habt, mit Mario oder Yoshi durch eure Bude zu fahren, dann beantwortet doch einfach die unten stehende Frage und macht dadurch bei diesem Gewinnspiel mit. So habt ihr auch mal wieder einen guten Anreiz euren Boden aufzuräumen, damit der Flitzer freie Fahrt hat. Welche Antwortmöglichkeit ihr wählt, spielt für die Verlosung keine Rolle.

Please log in Username Password Log in Need an account? Register now!