Gewinnt eines von vier Bundles mit Controller und Headset von Turtle Beach

Der Dezember ist schon fast wieder zur Hälfte und auch bei unserem Weihnachtsgewinnspiel ist morgen Halbzeit. Fantastische Preise erwarten euch hier an jedem Tag bis zum 24. Dezember. Jeden Tag um 12:00 mittags gibt es was Neues, täglich reinschauen lohnt sich also! Und keine Sorge, erst einmal verpasst ihr nichts: Hier ist unser Eurogamer.de - Adventskalender und ihr könnt bei allen Gewinnspielen noch bis zum 26.12. mitmachen.

Heute, am 11. Dezember, geht es mit einem Bundle aus Headset und Controller. Nein, tatsächlich sind es sogar vier Bundles, die jeweils aus einem Turtle Beach Recon Controller (Weiß) und dem Turtle Beach Recon 500 Headset (Arctic Camo) bestehen. Jedes Bundle hat somit einen Wert von 140 Euro.

Der Turtle Beach Recon Controller funktioniert als kabelgebundenes Gamepad sowohl mit Xbox Series X/S als auch mit Xbox One, ebenso könnt ihr ihn natürlich am PC verwenden. In Kombination mit einem Headset, das ihr via 3,5mm-Stecker anschließt, genießt ihr somit Audiovorteile durch Superhuman Hearing, Mikrofon-Monitoring und Audio-Voreinstellungen. Es gibt etwa verschiedene Equalizer-Voreinstellungen, während euch Superhuman Hearing leise Schritte oder das Nachladen von Waffen besser hören lässt.

Der Turtle Beach Recon Controller.

Die Griffe sind ergonomisch kühlend gestaltet, während ihr über den Pro-Aim-Focus-Modus die Empfindlichkeit der Sticks für verschiedene Spiele anpasst. Für die hinteren, frei belegbaren Tasten lassen sich zudem bis zu vier Profile anlegen, auch hier könnt ihr Spiel-spezifische Voreinstellungen vornehmen.

Außerdem habt ihr noch zwei Motoren, die euch Vibrationen spüren lassen, die strukturierten Trigger und Bumper sollen indes verhindern, dass eure Finger abrutschen. Mit dem Spiel-und-Chat-Mixer reguliert ihr ganz bequem, ob ihr nun die Spielgeräusche oder das Geplapper eurer Mitstreiter und Mitstreiterinnen lauter hört.

Wie gut, dass ihr bei unserem Gewinnspiel mit dem Turtle Beach Recon 500 gleich das passende Headset dazu bekommt. Das lässt sich mit seinem 3,5mm-Stecker natürlich auch mit jedem anderen dafür geeigneten Gerät verbinden und ist mit 60mm-Dual-Treibern ausgestattet, die eure Ohren mit einem detaillierten Klangerlebnis versorgen.

Mit seinem leichten Design sitzt das Headset dabei angenehm auf eurem Kopf und ist auch für Brillenträger gut geeignet. Das Mikrofon lässt sich zudem abnehmen und soll eure Mitspieler und Mitspielerinnen dank seiner Geräuschunterdrückung vor einer unerwünschten Hintergrundkulisse bewahren. Lautstärke und Stummschaltung reguliert ihr ganz einfach an der Ohrmuschel.

Das Turtle Beach Recon 500 Headset.

Die Memory-Foam-Ohrpolster sorgen währenddessen dafür, dass ihr beim Spielen nicht ins Schwitzen kommt. Bei der Ohrmuschel ist wiederum noch Holzzellstoff eingearbeitet, was einen verbesserten Sound und ein realistischeres Klangbild ermöglicht.

Einem Bundle aus Controller und Headset wärt ihr nicht abgeneigt? Dann beantwortet doch einfach die Frage unten und mit ein wenig Glück könnt ihr euch bald über eines dieser Bundles freuen. Davon abgesehen hat Turtle Beach noch einiges mehr zu bieten, schaut euch doch mal ein wenig auf der offiziellen Webseite um.

