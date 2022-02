Kehrt Scalebound zurück? "Phil! Lass es uns zusammen machen!", sagt Hideki Kamiya

Besteht doch noch Hoffnung für PlatinumGames' einst eingestellten Xbox-Exklusivtitel Scalebound?

Zumindest wäre das Studio selbst nicht abgeneigt, noch einmal zu dem Projekt zurückzukehren.

Eine Nachricht an Phil Spencer

In einem aktuellen Interview mit IGN Japan (übersetzt von VGC) äußern Platinums Präsident Atsushi Inaba und Vizepräsident Hideki Kamiya ihr Interesse daran.

Interesse an Gesprächen

"Kamiya wollte schon immer Scalebound machen", sagt Inaba zu dem Thema. "Deshalb würden wir gerne eine richtige Diskussion mit Microsoft führen."

"Wir haben viel Arbeit in das Spiel gesteckt, und es bringt nichts, wenn Microsoft das Spiel in seiner jetzigen Form beibehält, also würden wir gerne etwas dagegen tun [lacht]", merkt Kamiya an, der damals Director des Spiels war. "Phil! Lass es uns zusammen machen!"

Sowohl Xbox als auch PlatinumGames hatten in der Vergangenheit erklärt, was bei der Entwicklung von Scalebound falsch lief und warum daraus nichts wurde.

Noch einmal Hoffnung für Scalebound?

Im November 2021 hatte Kamiya sich sogar bei Xbox für die Einstellung des Projekts entschuldigt.

"Wir arbeiteten in einer Umgebung, an die wir nicht gewöhnt waren", sagt Kamiya damals. "Wir haben mit der Unreal Engine gearbeitet. Außerdem fehlte uns das nötige Know-how, um ein Spiel zu entwickeln, das auf Online-Funktionen aufbaut. Die Hürden, die wir überwinden mussten, waren sehr groß."

"Wir waren nicht erfahren genug und konnten diese Hürde nicht überwinden, sodass es zu dem kam, was am Ende passierte. Es tut mir leid für die Spieler, die sich darauf gefreut haben, und vor allem tut es mir leid für Microsoft, die uns als Geschäftspartner vertraut haben. Ich möchte mich sowohl als Schöpfer als auch als Mitglied von PlatinumGames entschuldigen."

Das Studio hat gerade erst betont, dass man für die Zukunft große Pläne hat und mehr Experimente wagen möchte. Könnte die Rückkehr von Scalebound eines dieser Experimente sein? Auf jeden Fall hat Xbox da noch ein Wörtchen mitzureden.