Pokémon Go: Community Day am 19. September 2021 mit Ottaro

Einen Tag lang gibt euch der Community Day in Pokémon Go die Chance, ein bestimmtes Pokémon über mehrere Stunden hinweg buchstäblich in Massen zu fangen.

Es ist ein mittlerweile traditionelles, wiederkehrendes Event im Spiel und jeden Monat bekommt ihr eine neue Chance, geschätzt wird es vor allem wegen der höheren Chance auf schillernde Pokémon

Was ihr zum Community Day in Pokémon Go wissen müsst:

Welcher Community Day findet diesen Monat in Pokémon Go statt? Hier ist der Termin für den aktuellen Community Day des Monats in Pokémon Go: Sonntag, 19. September 2021 - 11 bis 17 Uhr Ortszeit Nachfolgend verraten wir euch, welches Pokémon ihr an diesem Tag fangen könnt und welche Boni noch aktiv sind: Sonntag, 19. September 2021 - Ottaro + dreifache Fang-EP Was ihr noch wissen solltet: Entwickelt ihr Ottaros Weiterentwicklung Zwottronin bis zu zwei Stunden nach dem Event zu Admurai, lernt es die Lade-Attacke Aquahaubitze

Admurai kann jetzt auch die Lade-Attacke Kalkklinge lernen, das funktioniert auch noch nach dem Event

Währenddessen gibt's für 1.280 Pokémünzen eine neue Community-Day-Box mit 50 Hyperbällen, 5 Glückseiern, 5 Regen-Lockmodulen und einer Top-Sofort-TM im In-Game-Shop

Dreht Pokéstops und öffnet Geschenke, um Ottaro-Sticker zu erhalten. Es gibt sie auch im In-Game-Shop Der Community Day im September.

Wie funktioniert dieses Event? Beim Community Day steht meist ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt und dominiert für mehrere Stunden das Geschehen in Pokémon Go. Vor der Corona-Pandemie war das in einem Zeitraum von drei Stunden (11 bis 14 Uhr) der Fall, seitdem sind es bis auf Weiteres sechs Stunden (11 bis 17 Uhr). Das jeweilige Pokémon taucht im Event-Zeitraum verstärkt in der Wildnis auf, ebenso könnt ihr es mit Rauch und Lockmodulen anlocken sowie ein paar Schnappschüsse für zusätzliche Begegnungen machen. Darüber hinaus gibt es abwechselnde Boni, entwickelte Pokémon können über exklusive Attacken verfügen und in den meisten Fällen gibt das schillernde Exemplar des jeweiligen Pokémon während des Community Day sein Debüt im Spiel. Obendrein sind im Event-Zeitraum die Chancen, ein schillerndes Exemplar zu fangen, deutlich erhöht.