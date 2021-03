Pokémon Go Rauch-Tag mit Tanhel, Psycho und Stahl - was ihr darüber wissen müsst!

Ein neuer Rauch-Tag in Pokémon Go befasst sich heute mit dem Stahl- und Psycho-Pokémon Tanhel, aber nicht allein mit diesem!

Was ihr über den Rauch-Tag mit Tanhel, Psycho- und Stahl-Pokémon in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet der Rauch-Tag mit Tanhel in Pokémon Go statt? Der Rauch-Tag mit Tanhel und weiteren Pokémon findet am Sonntag, den 14. März 2021, von 11 bis 17 Uhr deutscher zeit statt! Dabei geht es aber nicht nur um dieses eine Pokémon, auch andere Pokémon der Typen Stahl und Psycho tauchen auf. Und das zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist der heutige Zeitplan: 11 bis 12 Uhr: Psycho-Pokémon

12 bis 13 Uhr: Stahl-Pokémon

13 bis 14 Uhr: Psycho-Pokémon

14 bis 15 Uhr: Stahl-Pokémon

15 bis 16 Uhr: Psycho-Pokémon

16 bis 17 Uhr: Stahl-Pokémon Passend zum Event erhaltet ihr im In-Game-Shop eine exklusive Box für eine Münze, die einmal Rauch enthält.