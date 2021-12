Pokémon Leuchtende Perle / Strahlender Diamant: Update 1.1.2 beseitigt Probleme und Glitches

Nintendo hat das neue Update 1.1.2 für Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle veröffentlicht.

Den zugehörigen Patch Notes zufolge werden damit einige Probleme behoben, die unter bestimmten Umständen den Fortschritt blockieren konnten.

Die Patch Notes von Version 1.1.2

So sehen die Patch Notes aus:

Es wurden einige Probleme behoben, die unter bestimmten Umständen den Fortschritt im Spiel verhinderten

Außerdem wurden einige Probleme behoben, um für ein angenehmeres Gameplay zu sorgen

Im Kampf gegen Glitches

Nintendo selbst äußert sich also eher vage dazu. Allerdings scheint es im Hintergrund ein paar Änderungen gegeben zu haben, um zumindest einige der Glitches und Exploits zu beseitigen, die in den vergangenen Wochen entdeckt wurden.

BDSP ver. 1.1.2 fixes the menu glitch and the Pokémon Nursery cloning glitch. DON'T UPDATE if you're interested in cloning.



You can disable automatic updates in system settings. pic.twitter.com/NNKImftbK4 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) December 2, 2021

Dazu zählen unter anderem Möglichkeiten zum Klonen und zum Duplizieren. Wenn ihr davon weiterhin Gebrauch machen möchtet, müsst ihr also das neueste Update vermeiden und offline spielen. Was mit der digitalen Version zwar schlecht geht, mit der physischen Variante ist es allerdings möglich.

Glitches hat auch ein Speedrunner für seine aktuellen Runs verwendet. Durch die Ausnutzung dieser Tricks und Probleme gelang es ihm nun, Pokémon Leuchtende Perle in rund 23 Minuten durchzuspielen.