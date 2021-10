Smash Bros Ultimate: Die Präsentation des letzten Kämpfers ist laut Sakurai für alle Spieler interessant

Smash-Bros-Schöpfer Masahiro Sakurai sagt, dass ihr euch die Präsentation des letzten DLC-Kämpfers für Nintendos Super Smash Bros Ultimate nicht entgehen lassen solltet, "auch wenn ihr das Spiel nicht spielt". Für Gamer jeder Art soll das Event interessant sein.

Der letzte Kämpfer steht in den Startlöchern

Der neue Charakter wird am 5. Oktober 2021 (morgen!) um 16:00 Uhr in einem Stream vorgestellt. Sakurai selbst wird auch das letzte Event zu Smash Bros Ultimate moderieren. Welche Figur wohl für den krönenden Abschluss gewählt wurde?

"Der neue Kämpfer könnte ein Charakter sein, den du nicht kennst, oder ein anderer als der, den du erwartet hast. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß an der Veranstaltung, die ich mit viel Freude aufgenommen habe", schrieb Sakurai auf Twitter.

Der Abschluss eines Lebenswerks

Nach der Vorstellung dieses letzten Kämpfers ist Schluss mit neuen DLC-Charakteren für Super Smash Bros Ultimate. Wie Sakurai im Mai in einer Famitsu-Kolumne (via IGN) schrieb, sei er langsam bereit für den Ruhestand. "Jeder wird irgendwann alt, und es ist nicht so, dass ich ewig weiterarbeiten kann. Ehrlich gesagt wäre es schön, ein bisschen mehr Freizeit zu haben."

Zuletzt erschien Kazuya Mishima aus Tekken als vorletzter Neuzugang des Prügelspiels. Auch bekannte Videospielhelden wie Joker aus Persona 5, Sephiroth aus Final Fantasy 7 und Steve aus Minecraft haben es als DLC-Kämpfer zu Smash Bros Ultimate geschafft.

Schon mit diesem kampferprobten Fäusteschwinger gespielt?

"Bis jetzt haben wir alle Arten von Kämpfern und Stages erstellt", sagte Sakurai im Juni. "All diese Spiele, neue und alte, zusammenzustellen und in einem einzigen Produkt zusammenzufassen, ist eine Aufgabe, die mir sehr viel bedeutet hat."

Das Quasi-Lebenswerk des Entwicklers ist nach diesem letzten Neuzugang also abgeschlosen. Welchen finalen Kämpfer wünscht ihr euch für den Fighters Pass Vol. 2? Wir sind gespannt auf eure Vorschläge.