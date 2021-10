Pokémon Go Halloween Cup 2021: Die besten Teams

Passend zu Halloween findet in Niantics Pokémon Go auch in diesem Jahr der Halloween Cup im Rahmen der Go-Kampfliga statt. Erneut gibt es ein paar spezielle Einschränkungen bei der Zusammenstellung eurer Teams.

Was ihr über den Halloween Cup 2021 in Pokémon Go wissen müsst:

Ein Team für den Halloween Cup zusammenstellen - das müsst ihr wissen

Durchsucht eure Pokémon-Box anhand dieser Einschränkungen nach Pokémon, die für euer Team infrage kommen. Sobald ihr ein paar Favoriten habt, schaut ihr euch ihre Stärke und Geschwindigkeit an. Idealerweise wählt ihr Pokémon, deren Lade-Attacke sich schnell auflädt, um den Gegner zum frühen Einsatz seiner Schilde zu zwingen.

Ebenso ist es empfehlenswert, die infrage kommenden Pokémon bis kurz vor 1.500 WP hochzupowern, wenn ihr einsetzen möchtet - und wenn ihr ausreichend Sternenstaub habt. Dadurch stellt ihr sicher, dass euer Pokémon die höchstmöglichen Werte unter Berücksichtigung der Einschränkungen hat.

Und schreckt nicht davor zurück, ein wenig bei der Zusammenstellung zu experimentieren. Wenn ihr mit einem spezifischen Pokémon nicht zurechtkommt, tauscht es gegen ein anderes aus.