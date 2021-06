Xbox legt nach: Mehr zu neuen Spielen von Rare, Double Fine und Obsidian am Donnerstag in zweitem Event

Wer sich wunderte, warum auf Microsofts Show gestern Abend bestimmte Leute und Spiele nicht so recht zu Wort kamen, der hat am Donnerstag vielleicht noch eine Chance, was zu vereinzelten Themen zu hören.

In einem zweiten Event soll es Gespräche mit Entwicklern von Studios wie Rare, Double Fine, Obsidian, Ninja Theory und "Entwicklungspartnern rund um den Globus" geben. Dies wird aus dem Ankündigungs-Tweet von Moderator Parris Lilly klar.

Excited to announce I am the host for Xbox Games Showcase: Extended



Airing on Thursday, June 17 at 10:00 AM PT. Featuring conversations with developers from studios like Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare, and dev partners from around the world! pic.twitter.com/jeaQ3OtiZm — Parris (@vicious696) June 13, 2021

Was genau man dort hören wird und um welche Games es im einzelnen geht, ist bisher nicht klar. Die Entwickler scheinen im Fokus zu stehen. Dennoch lässt man euch höchstwahrscheinlich etwas tiefer hinter die Kulissen von Spielen wie Psychonauts 2, The Outer Worlds 2 und Sea of Thieves blicken.

Allzu hoch würde ich meine Erwartungen bezüglich Neuigkeiten zu Dingen wie Obsidians Elder-Scrolls-Antwort Avowed oder Rares Everwild allerdings nicht hängen. Solche Titel - und auch das neue Perfect Dark - hätte man wohl in der Haupt-Show untergebracht.

Oder etwa nicht? Nun, auf der anderen Seite würde es doch sehr wundern, würde man Ninja Theory teasen und nichts von Hellblade 2 sehen oder hören - und das war auch nicht in der Show zugegen.

Vielleicht haben wir ja Glück, zumindest in dem einen oder anderen Fall. Das Xbox Showcase: Extended kann man sich ab Donnerstag, 19:00 Uhr.