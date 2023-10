Assassin's Creed Mirage: Richtig schleichen - Das solltet ihr beachten

Das Schleichen spielt in Assassin's Creed Mirage eine zentrale Rolle. Das geht so weit, dass ihr Kampf recht anfällig seid und offene Kämpfe normalerweise eher meiden solltet.

Beim Schleichen und heimlichen Vorgehen gibt es in Assassin's Creed Mirage aber das ein oder andere zu beachten. Was genau ihr darüber wissen solltet, verraten wir euch in unserem Guide.

Assassin's Creed Mirage: Richtig schleichen Inhalt:

Wie schleiche ich richtig in AC Mirage?

Einer der wichtigsten Punkte beim Schleichen in Assassin's Creed Mirage ist, dass ihr natürlich nicht unentdeckt vorgehen könnt, wenn ihr aufrecht durch die Gegend lauft. Wann immer es ums Schleichen geht, solltet ihr B drücken und geduckt agieren.

Zudem gibt es immer wieder Verstecke, die ihr ausnutzen könnt, unter anderem die bekannten Heuhaufen, aber auch Pavillons und Schränke. Mit eurem Adlerauge könnt ihr diese Möglichkeiten finden und wenn ein Gegner daran vorbeiläuft, schaltet ihr ihn mit der rechten Schultertaste aus.

Ihr könnt Feinde auch woanders ausschalten und ihre Körper anschließend an diesen Orten verstecken.

Ein Busch ist immer ein gutes Versteck.

Obendrein ist es möglich, hinter Kisten oder hinter der nächsten Ecke auf Gegner zu lauern. Kommen diese näher, lassen sie sich ebenfalls mit der versteckten Klinge eliminieren.

Manchmal ist es erforderlich, Gespräche zu belauschen. Um das zu tun, müsst ihr ein Versteck in der Nähe finden, die Gesprächspartner anschauen und den rechten Stick drücken, um ihnen zuzuhören.

Wie kann ich in AC Mirage untertauchen?

Ihr habt häufig, wenn ihr euch nicht gerade direkt neben einem Feind befindet, einen Moment Zeit, um wieder aus dem Sichtfeld von Gegnern zu verschwinden. Ihr könnt in einer Menschengruppe verschwinden oder euch auf eine Bank setzen, um nicht aufzufallen.

Wurdet ihr entdeckt, geht es darum, zu verschwinden und unterzutauchen. Nehmt die Beine in die Hand und lauft davon. Und nicht einfach nur geradeaus durch die Straßen von Bagdad. Nehmt Abzweigungen, klettert über Dächer, Hauptsache ist, ihr geratet außer Sichtweite eurer Feinde. In diesem Fall erscheint eine Markierung eurer letzten bekannten Position. Währenddessen solltet ihr euch versteckt halten, bis die Aufmerksamkeit nachgelassen hat.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Spiel zu verstecken und unterzutauchen.

Wenn Gegner in Alarmbereitschaft sind, werden sie aufmerksamer als normalerweise. Achtet also darauf und haltet euch für kurze Zeit versteckt.

Auch beim Untertauchen auf der Flucht könnt ihr die Möglichkeiten nutzen, die das Spiel euch bietet. Setzt euch auf eine Bank, taucht in einer Gruppe von mindestens drei Menschen unter, versteckt euch im Gras und so weiter. Anschließend könnt ihr einen weiteren Schleichversuch starten!

