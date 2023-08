Baldur's Gate 3 Speichern nicht möglich - Das könnt ihr gegen den Fehler tun.

Unter Umständen habt ihr in Baldur's Gate 3 das Problem, das ihr nicht speichern könnt. Ganz schön ärgerlich, wenn eure Fortschritte nicht gesichert werden.

Aber was könnt ihr dagegen tun? In unserem Guide zeigen wir euch ein paar mögliche Lösungsansätze für Speicherprobleme in Baldur's Gate 3.

Eine Möglichkeit ist, vor dem Start des Spiels alle nicht essentiellen Programme auszuschalten, insbesondere Antiviren- und Backup-Programme, die möglicherweise die Festplattenaktivität überwachen. Probleme gab es laut Larian etwa mit BitDefender, da das Spiel dadurch daran gehindert wurde, Dateien und Ordner zu erstellen, was beim Laden zu Fehlern führte.

In solchen Fällen könnte das Hinzufügen der ausführbaren Spiele-Dateien und des LocalAppData-Ordners für Larian Studios in die vertrauenswürdigen Apps und Verzeichnisse von BitDefender das Problem beheben (Advance Threat Defense, Ransomware Protection / Safe Files, Application Access).

Windows Defender hat ebenfalls Probleme verursacht (meistens Fehler im Dateisystem), in diesem Fall kann eine Ausnahme für das Spiel unter Start, Einstellungen, Updates & Sicherheit, Windows-Sicherheit, Viren- und Bedrohungsschutz, Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz, Ausnahmen hinzufügen gemacht werden.

Ab Patch 6 haben Avast und AVG verschiedene Speicherprobleme verursacht, indem sie den Zugriff des Spiels auf den "Eigene Dokumente"-Ordner blockierten. Dieses Problem wurde seit Patch 7 weniger, da die Profile nun im LocalAppData-Ordner gespeichert werden. Ihr könnt aber probieren, LariLauncher.exe zur Liste der vertrauenswürdigen Apps hinzuzufügen.

Was kann ich tun, wenn Baldur's Gate 3 nicht speichert?

Geht zum Ordner "C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Larian Studios\Baldur's Gate 3\LevelCache" und versucht den Inhalt zu löschen. Eine beschädigte Datei dort kann Probleme beim Speichern oder Laden verursachen. Der einfachste Weg, dorthin zu gelangen, besteht darin, die folgende Zeile in die Adressleiste des Explorers zu kopieren und Enter zu drücken: %LocalAppData%\Larian Studios\Baldur's Gate 3\LevelCache.

Ihr könnt auch lokale Dateien überprüfen: Klickt in der Steam-Bibliothek klicken mit der rechten Maustaste auf das Spiel und wählt "Eigenschaften" aus, wechseln Sie zur Registerkarte "Installierte Dateien" und klickt dann auf die Schaltfläche "Dateien auf Fehler überprüfen". Bei der GOG-Version wählt ihr im (optionalen) Galaxy-Client das Spiel aus, geht dann auf das Einstellungssymbol oben rechts und unter "Installation verwalten" wählt ihr "Überprüfen / Reparieren" aus.

Alternativ dazu könnt ihr probieren, den Steam-Client oder GOG Galaxy zu beenden und das Spiel direkt aus dem Ordner "..\SteamApps\common\Baldurs Gate 3\bin" zu starten, indem ihr mit der rechten Maustaste auf die ausführbare Datei (bg3.exe für Vulkan oder bg3_dx11.exe) klickt und sie als Administrator ausführt.

Deaktiviert die Steam-Cloud-Unterstützung entweder global (im Client klickt ihr auf das Steam-Menü und wählt "Einstellungen" aus, dann "Cloud") oder nur für dieses Spiel (in der Bibliothek mit der rechten Maustaste auf BG3 klicken und "Eigenschaften" auswählen, dann zur Registerkarte "Allgemein" wechseln und den Bereich "Steam Cloud" überprüfen).

Als Nächstes versucht ihr, zum Ordner "C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Larian Studios" zu gehen und den Unterordner "Baldur's Gate 3" umzubenennen. Der einfachste Weg dorthin führt über das Kopieren von %LocalAppData%\Larian Studios in die Adressleiste des Explorers und das Drücken von Enter.

Dieser Ordner enthält die gespeicherten Spiele, Konfigurationsdateien und einen Level-Cache-Ordner. Durch Löschen oder Umbenennen wird das Spiel dazu gebracht, ihn beim Starten neu zu erstellen. Das Spielen des Spiels von einem anderen Windows-Benutzerkonto aus würde effektiv dasselbe tun.

Wenn ihr mit Patch 6 oder früher gespielt und diese Profile und Speicherstände noch habt, benennt den Unterordner "Baldur's Gate 3" um (oder löscht ihn, wenn ihr die Speicherstände nicht behalten möchtet), damit das Spiel den früheren Dokumente-Ordner des Spiels nicht in den LocalAppData-Ordner kopiert.

Danach startet ihr das Spiel und prüft, ob ihr ein neues Spiel starten und speichern/laden können. Wenn das Problem weiter vorhanden ist, löscht den neuen BG3-Ordner und benennt den ursprünglichen wieder um.

Falls ein neues Spiel in einem neuen Profilordner immer noch dasselbe Problem hat, geht wie folgt vor:

Versucht einen sauberen Neustart und testet das Spiel. Klickt auf "Start" oder drückt die Windows-Taste + R, gebt "msconfig" ein und drück Enter; im Register "Allgemein" klickt ihr auf "Benutzerdefinierter Systemstart", deaktiviert die Option "Systemstartelemente laden" (falls erforderlich) und lasst "Systemdienste laden" und "Ursprüngliche Startkonfiguration verwenden" aktiviert.

Klickt als Nächstes auf die Registerkarte "Dienste", setzt ein Häkchen unten bei "Alle Microsoft-Dienste ausblenden", klickt dann auf die Schaltfläche "Alle deaktivieren" (eventuell solltet ihr euch vorher notieren, welche Dienste derzeit aktiviert/deaktiviert sind), dann klickt auf "OK" und startet euren Computer neu.

Führt msconfig erneut aus, um zur normalen Startkonfiguration zurückzukehren. Ansonsten versucht, ein neues Windows-Administratorbenutzerkonto zu erstellen, wechselt zu diesem und startet das Spiel von dort aus direkt über die ausführbare Datei.