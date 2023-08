Baldur's Gate 3 Twitch Drops - So bekommt ihr zusätzliche Items.

Für Baldur's Gate 3 könnt ihr euch mehrere Twitch Drops zum Release des Rollenspiels sichern.

Die könnt ihr zum Beispiel ganz gut nebenbei abholen, während ihr das Spiel herunterladet oder irgendetwas anderes macht. Also wenig tun und dafür was bekommt. Klingt gut, oder? Unser Guide verrät euch, welche Twitch Drops es für Baldur's Gate 3 gibt und was ihr tun müsst, um sie zu bekommen.

Welche Twitch Drops gibt es für Baldur's Gate 3?

Die Twitch-Drops-Kampagne zu Baldur's Gate 3 läuft vom 3. bis 17. August 2023, ihr habt also nur begrenzt Zeit, um euch das Camp Clothing Set zu sichern. Dieses besteht aus folgenden Items:

Chatterbox’s Tabard

Channeler’s Trunks

Periwinkle Undergarments

Streamhopper Loafers

Diese Items könnti hr bekommen.

Wie kriege ich die Twitch Drops für Baldur's Gate 3?

Um das Camp Clothign Set zu erhalten, müsst ihr mindestens 2 Stunden Twitch-Streams zu Baldur's Gate 3 schauen. Und dabei zählen nur Streams, bei denen auch Twitch Drops aktiviert sind.

Damit das alles funktioniert und ihr die Items erhaltet, müsst ihr obendrein euren Larian-Account mit eurem Twitch-Account verknüpfen. Loggt euch dazu bei Larian ein und geht im Account-Menü zu den verknüpften Accounts.

Ist die Verknüpfung hergestellt, könnt ihr dafür bestimmte Streams schauen. Ihr müsst das nicht aktiv tun, sondern könnt andere Dinge nebenbei tun. Ebenso müssen es nicht zwei Stunden am Stück sein. Ihr könnt auch zum Beispiel jeweils vier Tage lang 30 Minuten gucken, solange ihr am Ende über eine Gesamtdauer von zwei Stunden kommt.

Habt ihr alles richtig gemacht, landen die Items in eurem Twitch-Inventar. Vergesst nicht, sie dort einzulösen. Übrigens. Twitch Drops bekommt ihr nur, wenn ihr Twitch via PC, Mac oder über die Mobile-App schaut.

