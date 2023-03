Bericht: Lego Guardians of the Galaxy und weitere Projekte von TT Games eingestellt.

Das 2022 veröffentlichte Lego Star Wars: Die Skywalker Saga war ein Erfolg, den Entwickler TT Games brauchte.

Zuvor wurde das Spiel mehrfach verschoben und auch während der Entwicklung soll nicht alles reibungslos abgelaufen sein. Neuesten Berichten zufolge wurden abseits dessen mehrere verschiedene Lego-Projekte mit durchaus hochkarätigen Franchises gestrichen.

Ein Disney-Spiel eingestellt

Wie Nintendo Life unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, zählt dazu etwa ein Spiel, das intern als "Project Marley" bekannt war. Es soll mehrere Disney-Welten und -Charaktere umfasst haben, etwa Pirates of the Caribbean, Das Dschungelbuch, Nightmare Before Christmas, Toy Story und andere.

Es war anscheinend angedacht, dass Spielerinnen und Spieler eine große Oberwelt und Diablo-artige Dungeons erkunden, während sie gegen eine böse Macht kämpfen. Was Ähnlichkeiten mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Disney Dreamlight Valley aufweist. Den Quellen zufolge hatte TT Games mit der Ausrichtung seines Projekts zu kämpfen und Disney Dreamlight Valley sei dann nach mindestens vier Jahren Entwicklungszeit der letzte Sargnagel gewesen.

Mehr zum Thema:

Noch mehr Projekte betroffen

Dabei habe es sich um das größte der eingestellten Projekte gehandelt. Ein anderes sei Project Cosmic gewesen, ein Lego-Spiel zu Guardians of the Galaxy, das sich 18 Monate in der Entwicklung befunden habe.

Project Rainbow Road sei wiederum ein Nicht-Lego-Shooter mit Marken von Warner Bros gewesen, auch ein Mobile-Port von Lego Worlds war demnach in der Entwicklung.

Die Rede ist weiterhin von einem Story-basierten Mandalorian-DLC für Lego: Die Skywalker Saga, bei dem fraglich sei, ob er noch erscheine. Ein neues Batman-Spiel soll ebenfalls auf dem Abstellgleis gelandet sein. Grund dafür könnte ein anderes großes Projekt sein: Angeblich arbeite man an einem größeren Harry-Potter-Projekt im Stil von Die Skywalker Saga.

Abseits des Mandalorian-DLCs und des Harry-Potter-Projekts sollen die anderen Projekte auf Basis der Unreal Engine erstellt worden sein und nicht auf der internen NTT Engine basieren. Diese stand nach Problemen während der Entwicklung von Die Skywalker Saga in der Kritik.