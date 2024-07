Beyond Good & Evil verlangt mit seinen Inhalten geradezu danach, dass Teil 2 endlich kommt

Das Warten auf Beyond Good & Evil 2 geht weiter und die zuletzt in der Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition hinzugefügten Inhalte schreien geradezu danach, dass Teil zwei endlich kommt.

Gleich gehen wir näher auf die neuen Inhalte ein, zuerst einmal aber eine Spoilerwarnung für alle, die das lieber gerne selbst im Spiel sehen möchten.

So sind Beyond Good & Evil und Teil zwei miteinander verbunden

Beyond Good & Evil 2 soll ein Prequel werden und in der 20th Anniversary Edition tauchen Video-Tagebücher mit Charakteren auf, die wir im Zusammenhang mit Teil zwei schon gesehen haben.

Die Geschichte von Beyond Good & Evil 2 spielt rund eine Generation vor dem Original und man sieht in diesen Video-Tagebüchern, wie die Charaktere mit einer jungen Jade interagieren. Zu der Zeit sind Pey'j und andere Figuren als Weltraumpiraten auf einem Raumschiff namens Gada unterwegs.

Unter anderem hat der Affe Knox einen Gegenstand für Jade hinterlassen, über den sie mithilfe von neuen Sammelgegenständen mehr erfährt. Diese M-Discs enthalten Sprachaufnahmen von Dakini, dem Captain der Gada.

Man sieht jeweils kurze Ausschnitte davon, wie die einzelnen Charaktere mit Jade interagieren. Zugleich widerspricht man damit einigen Fan-Spekulationen, wonach Chief Engineer Callum der Vater von Jade sein könnte.

In einer weiteren Sequenz erfahrt ihr dann, dass es sich bei Captain Dakini tatsächlich um die Mutter von Jade handelt. Es wird angedeutet, dass sich Dakini und der Rest der Crew einfach woanders aufhalten, während Jade sich zu ihrer eigenen Sicherheit bei ihrem Onkel aufhält.

Wann Beyond Good & Evil 2 erscheinen soll, bleibt indes weiterhin unklar. Zuletzt hatte Ubisoft betont, dass der zweite Teil weiterhin in Arbeit sei.