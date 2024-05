Black Ops 6 ist das neue Call of Duty! Wann gibt es mehr Infos?

Update vom 23. Mai 2024: Am Nachmittag hat Activision Call of Duty: Black Ops 6 nun auch offiziell per Pressemitteilung angekündigt.

Die komplette Enthüllung erfolgt demnach beim Xbox Games Showcase am Sonntag, den 9. Juni 2024, um 19 Uhr. Im Anschluss seht ihr dann eine Black Ops 6 Direct.

Erstmeldung vom 23. Mai 2024: Activision hat nun offiziell bestätigt, dass Black Ops 6 das diesjährige Call of Duty ist.

Nachdem diese Woche bereits eine Teaser-Webseite namens TheTruthLies.com entdeckt wurde und Spekulationen begannen, nimmt Activisions Marketingkampagne mit Anzeigen in der Donnerstagsausgabe von USA Today weiter an Fahrt auf.

Offizielle Bestätigung

Diese Anzeigen umfassen auch das Logo des Spiels und mit Call of Duty: Black Ops 6 seinen Titel, zugleich wird auf die eben genannte Webseite verwiesen.

Die Teaser-Webseite umfasst ein Video, das anscheinend als Anspielung auf die verschiedenen Enden von Call of Duty: Black Ops Cold War gedacht ist. Dort lag die Entscheidung bei euch, ob ihr hinsichtlich des Aufenthaltsortes des Antagonisten Perseus lügt oder die Wahrheit sagt.

Wann wir mehr zum Spiel erfahren, ist aktuell noch unklar. Für den 9. Juni 2024 ist ein Xbox Games Showcase geplant, anschließend gibt es einen Showcase zu einem noch nicht bestätigten Spiel. Es wurde bereits vermutet, dass es sich dabei um Call of Duty handeln könnte.

Dataminer hatten indes vermutet, dass eine erste Enthüllung noch diesen Monat im Rahmen eines In-Game-Events in Call of Duty Warzone stattfinden könnte.

Es könnte jüngsten Berichten zufolge auch das erste Call of Duty sein, das zum Launch in den Game Pass kommt. Und das könnte angeblich zu Änderungen beim Game Pass führen.