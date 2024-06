Wie viel Black Ops 6 kannst du im Game Pass spielen? Activision nennt Details

Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 kommt zum Launch direkt in den Xbox Game Pass, so viel wussten wir bereits.

Allerdings gibt es im Hinblick auf das, was ihr spielen könnt, Unterschiede je nach Game-Pass-Variante, die ihr habt.

So funktioniert Call of Duty: Black Ops 6 im Game Pass

Unterschiede gibt es unter anderem je nach Plattform, was daran liegt, dass man eben auf der Konsole für den Multiplayer zahlen muss.

So sieht es mit der Verfügbarkeit von Black Ops 6 bei den einzelnen Game-Pass-Varianten aus:

Black Ops 6 im Game Pass Ultimate: Die umfangreichste Option, ihr könnt Kampagne, Multiplayer und Zombies auf Xbox Series X/S, Xbox One und PC spielen.

Damit könnt ihr Kampagne, Multiplayer und Zombies auf dem PC spielen. Black Ops 6 im Game Pass Konsole: Ihr könnt die Kampagne auf Xbox Series X/S und Xbox One spielen. Um Multiplayer und/oder Zombies zu spielen, benötigt ihr Multiplayer-Zugang. Ihr müsstet also ein Upgrade auf den Game Pass Ultimate holen oder zusätzlich noch ein Abo des Game Pass Core abschließen.

Wer vor dem Launch des Spiels einen Game Pass Ultimate, Game Pass PC oder Game Pass Konsole abonniert hat, erhält zwei Vorbesteller-Boni. Einmal das Woods Operator Pack und Early Access zur offenen Beta.

Für rund 30 Euro können Abonnentinnen und Abonnenten außerdem auf die Vault Edition upgraden, die folgendes enthält.

Hunters vs. Hunted Operator Pack

Mastercraft Weapon Collection

GobbleGum Pack

Black Ops 6 Season 1 Black Cell

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.