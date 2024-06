EA FC 24: Make your Mark Tracker: Alle Upgrades der EM-/CA-Debüt-Spieler im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 Make your Mark Upgrade Tracker stellen wir Debüt-Spieler der Fußball-EM 2024 und Copa América 2024 mit aktuellen Ratings vor. Wir zeigen euch, wie es um ihre Fortschritte für Verbesserungen bestellt ist, für welche Upgrades sich die Profis qualifiziert und welche sie bereits erhalten haben. Zudem erfahrt ihr, wann und wie das Rating von Make your Mark-Karten steigen kann und welche Voraussetzungen die Spieler dafür erfüllen müssen.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Debüt-Spieler der Fußball-Europameisterschaft und Copa América vor, die bislang durch Leaks bekannt wurden. Denkt daran, dass es sich dabei um inoffizielle Informationen handelt und geleakte Spieler eventuell doch nicht erscheinen und / oder ihre Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten und Verbesserungen vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 Make your Mark Leaks: Diese EM 2024- und Copa América 2024-Debüt-Spieler sollen noch kommen .

Wann und wie steigen Make your Mark Karten in EA Sports FC 24? - So funktionieren die MyM-Upgrades der EM-/CA-Debüt-Spieler

Das Make your Mark-Event stellt die dritte Promo zur Fußball-Europameisterschaft 2024 und der Copa América 2024 dar, stellt aber junge Debüt-Spieler in den Fokus und spendiert ihnen verbesserte Spezialkarten, die weitere Upgrades erhalten können, wenn die Spieler bestimmte Ziele bei der EM / CA erreichen. Wie die verschiedenen Make your Mark-Upgrades im Detail funktionieren und wann Profis eine Verbesserung bekommen, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Make your Mark-Debüt-Spieler in FC 24?

Wie üblich erhalten die von EA Sports ausgewählten Make your Mark-Profis mit der Veröffentlichung ihrer jeweiligen Spezialkarten in FC 24 Ultimate Team ein erstes Upgrade (Initial-Upgrade). Dabei steigen einzelne oder häufig auch Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis), womit sich auch die Gesamtwertung entsprechend erhöht. Die Verbesserungen erfolgen nach den Inform-Regeln, allerdings springen die MyM-Spieler gleich mehrere Stufen nach oben, wodurch sie am Ende eine Gesamtwertung im mittleren bis hohen 90er-Bereich erhalten.

Neben der Gesamtwertung können Make your Mark-Karten beim Initial-Upgrade auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte „Schwacher Fuß“ (SF) und / oder „Spezialbewegung“ (SB), neue und / oder andere primäre sowie sekundäre Positionen sowie neue und / oder verbesserte PlayStyles erhalten. Zusammengefasst können Make your Mark-Karten also in allen wichtigen Aspekten eine oder mehrere Verbesserungen bekommen.

Können Make your Mark-Karten weitere Upgrades erhalten?

Ja! Entgegen bisheriger Annahmen handelt es sich bei den Make your Mark-Karten doch um dynamische Items (auch „Live-Karten“ genannt), die nach ihrem Initial-Upgrade noch weitere Verbesserungen bekommen können. Dafür müssen die ausgewählten Debüt-Spieler aktiv an Matches in der EM / Copa América teilnehmen und Tore / Vorlagen respektive Clean Sheets erzielen. Entscheidend ist diesmal die individuelle Leistung der ausgewählten MyM-Spieler sowie die Performance ihrer jeweiligen Nationalteams. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die möglichen Upgrades und dafür notwendigen Bedingungen:

MyM-Upgrade Upgrade-Bedingung Chemie-Bonus Spieler nimmt aktiv an einem Match in der EM / CA teil (ab 14. Juni) +1 IF GES Stürmer und Mittelfeldspieler: 2 Tore oder Vorlagen im Verlauf der EM / CA (ab 14. Juni). Als Torvorlage gilt die letzte Ballberührung, bevor ein anderer Spieler den Ball erhält und damit ein Tor erzielt.

Verteidiger und Torhüter: 2x "weiße Weste" im Verlauf der EM / CA (ab 14. Juni). Eine "weiße Weste" erhält ein Verteidiger oder Torhüter, wenn er am Match teilnimmt, ohne ein Gegentor zuzulassen. Wird ein Spieler ausgewechselt und danach fällt ein Gegentor, erhält der Spieler trotzdem das Upgrade, wenn er vor dem Gegentor ausgewechselt und mindestens 60 Minuten lang eingesetzt wurde. +1 IF GES Spieler wird im Verlauf der EM / CA in 5 Matches eingesetzt (ab 14. Juni). Ein Spieler gilt als „eingesetzt“, wenn er in einem Spiel in der Startelf steht oder später eingewechselt wird.

Zusammengefasst können Make your Mark-Profis einen Boost für ihre Team-Chemie und bis zu zwei Inform-Upgrades ihrer Gesamtwertung bekommen. Den Chemie-Boost sollten die meisten Debüt-Spieler schaffen, da sie dafür nur einmal aufgestellt werden müssen. Die Inform-Upgrades sind dagegen schon schwieriger: Für das erste IF-Upgrade sind zwei Tore / Vorlagen respektive zwei weiße Westen notwendig und das zweite IF-Upgrade gibt erst bei fünf Einsätzen, was bedeutet, dass man das Viertelfinale erreichen und immer aufgestellt werden muss.

Asy x Futscoreboard x Wetdesign haben hier einmal bildlich dargestellt, wie die FC 24 Make your Mark Upgrades funktionieren.

Wann werden Make your Mark-Karten in EA Sports FC 24 aufgewertet?

Derzeit ist nicht bekannt, wann EA Sports die Make your Mark-Karten in FC 24 Ultimate Team aufwertet, die sich für eine Verbesserung qualifiziert haben. Wir rechnen aktuell damit, dass es wie zuletzt beim RTTF-Event ablaufen wird und EA die Upgrades immer am Ende einer Runde an einem Mittwoch / Freitag ins Spiel bringt.

Zurück zum FC 24 Make your Mark Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: