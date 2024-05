Was passiert mit dem Xbox Game Pass? Wenn Call of Duty kommt, soll es Änderungen geben!

Wenn das nächste Call of Duty erscheint, soll es angeblich zu Änderungen beim Game-Pass-Modell kommen.

Zuvor hatte das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet, dass das nächste, noch unangekündigte Call of Duty in den Game Pass kommt.

Premiere nach der Übernahme

Es wäre das erste Mal, dass ein Call of Duty zum Launch in den Game Pass kommt. Heißt auch, dass es jeder mit Zugang zum Game Pass zu einem vergleichsweise günstigen Einstiegspreis spielen könnte.

Die Ergänzung von Call of Duty soll nach Angaben des Insiders Shinobi602 Microsoft aber auch die Möglichkeit geben, die Struktur des Game Pass anzupassen.

Ob es sich dabei schlicht um eine Preiserhöhung oder um Änderungen bei den einzelnen Game-Pass-Stufen handelt, konnte oder wollte Shinobi602 nicht sagen. Nur so viel: "Ja, es wird Änderungen geben."

Erst einmal bleibt also noch abzuwarten, wie sich diese Änderungen darstellen könnten. Vielleicht erfahren wir beim Xbox Game Showcase am 9. Juni 2024 schon mehr dazu. Im Anschluss an den Showcase findet noch eine Präsentation für ein bisher unbekanntes Spiel statt.