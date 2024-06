League of Legends: GeoGuessr aber auf der Kluft der Beschwörer? Ja, das gibt es

Seit Oktober 2009 können Spieler in der Kluft der Beschwörer herumlaufen. Durch die viele Zeit, die Fans von League of Legends bereits auf der Karte des MOBAs verbringen konnten, müssten sie diese doch ziemlich gut kennen, oder? Ich hoffe, ihr seid bereit für ein inoffizielles GeoGuessr von League of Legends.

Erkennt ihr diese Orte auf der Minimap?

Neben LoLdle, der Worlde-Version von League of Legends, bei der ihr Champions erraten müsst, gibt es nun auch Geoguessr mit riot Games' berühmten MOBA. Reddit-Benutzer swompythesecond teilt seine Kreation auf dem LoL-Subreddit.

"Ich hatte die Idee für GeoGuessr, aber in LoL, also habe ich es einfach gemacht", sagt der Nutzer. In einem Video zeigt er, wie ihr das Spiel zocken könnt. Im Grunde funktioniert es wie GeoGuessr, nur eben auf der Karte von League of Legends.

Unter diesem Link kommt ihr zum Spiel, das ihr direkt im Browser zocken könnt. Meine ersten paar Runden liefen enttäuschend schlecht für die Zahl an Stunden, die ich bereits auf der Kluft der Beschwörer verbracht habe. Hier mal ein Beispiel:

Ja, und wo zur Hölle ist das bitte?

Ihr seht Bäume oder eine kleine Ecke einer Mauer und müsst diesen Schnipsel auf der Minimap verorten. Das ist viel schwerer, als es aussieht.