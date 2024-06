Nächstes Studio schließt: Macher von Wizard With A Gun machten nicht genug Kohle

Galvanic Games, die Schöpfer hinter Wizard With A Gun und Some Distant Memory, muss leider schließen. Der Entwickler schaffte es nicht, ausreichend Verkaufszahlen zu erzielen.

Galvanic Games konnte sich nicht halten

Letztes Jahr erschien das jüngste Projekt des Studios. Wizard With A Gun ist ein Sandbox-Survival-Spiel, das auf PC und Nintendo Switch erschien und sogar mit bis zu vier Spielern im Koop spielbar ist.

A bit of unfortunate news. pic.twitter.com/nYyDpnGJrA — Galvanic Games (@galvanicgames) June 14, 2024

Auf X teilte Firmengründer Patrick Morgan das traurige Ende des Studios. "Trotz des vielversprechenden Starts von Wizard With A Gun sind die Verkäufe nicht stark genug, um unser Studio zu erhalten. Das letzte Jahr war für Spiele besonders hart. Wir hatten zwar zahlreiche ermutigende Gespräche auf der DICE und der GDC, aber der Prozess der Unterzeichnung neuer Projekte dauert selbst in einem guten Jahr länger als die Zeit, die wir noch hatten."

Für das Studio war die Veröffentlichung von Wizard With A Gun durch Devolver Digital wie "ein wahr gewordener Traum".

Beschrieben wird der Titel als Online-Sandkasten-Survival, das "in einer magischen Wildnis voller gefährlicher Kreaturen und arkaner Geheimnisse" spielt. So heißt es in der Beschreibung eines von Devolver veröffentlichten Trailers zum Spiel.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr könnt Ressourcen sammeln, Waffen gestalten und verschiedene Elemente für explosive Effekte kombinieren, verzauberte Munition nutzen, euren Hausturm mit Geschossen und Einrichtungsgegenständen verschönern. Sogar eigene Zauber könnt ihr herstellen. Dabei werden die Biome zufällig generiert und dort Feinde mit euren wilden Experimenten eins überbraten - oder die komplette Landschaft zerstören.

In den Kommentaren sprechen viele Fans und andere Unternehmen ihr Beileid aus und erinnern sich an die Spiele, die daraus entstandenen Memes und vermissen das Studio bereits jetzt.