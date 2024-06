Sea of Thieves sorgt im Mai für die meisten Downloads auf der PS5

Sea of Thieves auf die PS5 zu bringen, scheint ein erfolgreicher Schritt von Xbox gewesen zu sein. Im Mai wurde das Seefahrer-Spiel das am häufigsten heruntergeladene Spiel auf der gesamten Konsole.

Diese Xbox-Titel machen sich gut auf der PlayStation

In Europa als auch in den USA hat Sea of Thieves diesen Rekord geknackt und steht an der Spitze der Download-Charts. Das geht aus den Top-20 hervor, die Sony auf dem PlayStation-Blog veröffentlicht hat.

Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded waren die ersten Spiele, die Xbox auf die PlayStation 5 gebracht hat - und es werden nicht die letzten sein. Neben Sea of Thieves tauchten auch Grounded, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Fallout 4 in der Top-Liste von Sony auf. Auf der PS4 hatte Minecraft im Mai die kantige Nase vorn.