Helldivers 2 Patch Notes: Bislang größtes Update ändert Stratagems, Waffen, Gegner, plantare Gefahren und mehr

Die Entwickler haben das neue große Helldivers 2 Patch 1.000.400 veröffentlicht und nachdem das letzte Update bereits einen Monat her ist, fällt es dementsprechend umfangreich aus. Schwerpunkt des Patches sind zahlreiche (positive) Änderungen an schwachen Stratagems und Waffen sowie bei lästigen Gegnern, doch es gibt auch wichtige Neuerungen wie die Anzeige von Nachschublinien und Ursprünge der Angriffe auf der Karte des Galaktischen Krieges, einen neuen passiven Panzerungsbonus und Dutzende Bug- und Crash-Fixes. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 01.000.400 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 01.000.400 Inhalt: