EA FC 24: Greats of the Game Tracker: Alle Upgrades der Icons und Heroes in der Übersicht

In unserem EA Sports FC 24 Greats of the Game Upgrade Tracker stellen wir euch alle „Legenden des Spiels“-Icons und Heroes vor, die EA im Rahmen der Fußball-EM 2024 und Copa América 2024 in FC 24 Ultimate Team ins Spiel bringt. Wir zeigen euch die aktuellen Ratings der legendären Profis, für welche Verbesserungen sie sich qualifiziert haben und welche Upgrades ihnen bereits zuteilwurden. Ferner erfahrt ihr, wann und wie das Rating von „Legenden des Spiels“-Icons und -Heroes steigen kann und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen.

In der anschließenden Tabelle zeigen wir euch Greats of the Game Ikonen und Helden aus den teilnehmenden Ländern der Euro 2024 und Copa América 2024 mit ihren Ratings, Upgrade-Qualifikationen und erhaltenen Verbesserungen, die EA Sports bis dato in FC 24 Ultimate Team veröffentlicht hat. Leaks zu noch erscheinenden Legenden findet ihr dagegen beim Punkt FC 24 Greats of the Game Leaks: Diese „Legenden des Spiels“-Icons und Heroes sollen kommen .

Wann steigen Greats of the Game-Karten in EA Sports FC 24? - So funktionieren die „Legenden des Spiels“-Upgrades zur EM und Copa América

Die Greats of the Game-Promo begleitet die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland und die fast zeitgleich stattfindende Copa América in den USA und rückt den Fokus dabei auf Icons und Heroes, die die teilnehmenden Länder in der Vergangenheit hervorgebracht haben. Die ausgewählten Ikonen und Helden erhalten eine verbesserte Spezialkarte, die noch weitere Upgrades bekommen kann, wenn die Nationalmannschaft ihres Herkunftslandes im jeweiligen Wettbewerb eine bestimmte Anzahl an Tore erzielt. Wie die verschiedenen GotG-Upgrades im Detail funktionieren und wann die legendären Profis eine Verbesserung bekommen, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Greats of the Game-Karten in FC 24?

Wie bei allen Promos bekommen auch die Greats of the Game-Icons und -Heroes ein erstes Upgrade (Initial-Upgrade), wenn ihre jeweiligen „Legenden des Spiels“-Spezialkarten in FC 24 Ultimate Team veröffentlicht werden. Zu den Verbesserungen gehören stark gesteigerte Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) und damit einhergehend auch eine erhöhte Gesamtwertung. Das Ganze folgt den Inform-Regeln, was in der Regel +1 bis +3 GES bedeutet, allerdings erhalten die Legenden des Spiels-Karten gleich mehrfache Verbesserungen, womit ihre Gesamtwertung im hohen 90er-Bereich liegt.

Beim Initial-Upgrade der Greats of the Game-Karten sind darüber hinaus auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte „Schwacher Fuß“ (SF) und / oder „Spezialbewegung“ (SB) möglich. Gleiches gilt für neue und / oder andere primäre sowie sekundäre Positionen, allerdings kommen diese in der Praxis sehr selten vor. Dafür gibt es häufiger neue und / oder verbesserte PlayStyles. Im Endeffekt Greats of the Game-Karten in allen wichtigen Aspekten ein oder mehrere Upgrades erhalten.

Können Greats of the Game-Karten weitere Upgrades bekommen?

Ja! Die Greats of the Game-Karten sind dynamische Items (auch gerne als „Live-Karten“ bezeichnet), die nach ihrem Initial-Upgrade noch weitere Verbesserungen erhalten können. Das Ganze funktioniert ähnlich wie zuletzt bei den Fantasy-Icons. Soll heißen: Jedes Icon und Hero wird der Nationalmannschaft seines Herkunftslandes zugeordnet, die wiederum an der Europa-Fußballmeisterschaft oder der südamerikanischen Copa América teilnehmen, die nahezu zeitgleich ausgetragen werden. Schießen die repräsentativen Nationalmannschaften der Icons und Heroes in ihrem jeweiligen Wettbewerb eine bestimmte Anzahl an Toren, erhalten die „Legenden des Spiels“-Ikonen und Helden bis zu zwei weitere Upgrades. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die möglichen Upgrades und entsprechenden Bedingungen:

Euro Patch to Glory Upgrade Upgrade-Bedingung +1 GES 2 Tore in der EM / Copa América +1 PlayStyle+ oder 99 GES 4 Tore in der EM / Copa América

Besonders interessant ist das zweite Upgrade, denn damit kann - erstmals in FC 24 - ein Icon oder Hero bis zu vier PlayStyle+ oder die maximal mögliche Gesamtwertung von 99 Punkten bekommen. Es ist also gut möglich, was wir bei dieser Promo die stärkste Karte des Spiels zu sehen bekommen.

So funktionieren die FC 24 Greats of the Game Upgrades für die „Legenden des Spiels“-Icons und -Heroes.

Wann werden Legenden des Spiels-Karten in EA Sports FC 24 aufgewertet?

Zum jetzigen Zeitpunkt hat EA Sports bisher nicht kommuniziert, wann die Legenden des Spiels-Karten mögliche Upgrades in FC 24 Ultimate Team erhalten, für die sie qualifiziert sind. Wir rechnen derzeit damit, dass es wie bei ähnlichen Live-Events (RTTF, RTTK etc.) ablaufen wird und die Verbesserungen am Ende einer Runde an einem Freitag erscheinen werden.

