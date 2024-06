Black Ops 6 überrascht mit enormem Speicherplatzbedarf

Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 benötigt zum Spielen eine dauerhafte Internetverbindung, egal in welchem Spielmodus.

Einem Blogeintrag von Activision zufolge liegt das daran, dass das Spiel "Textur-Streaming in allen Spielmodi" verwendet.

Black Ops 6 benötigt mehr als 300 GB Speicherplatz

"Das bedeutet, dass ihr eine dauerhafte Internetverbindung benötigt, um jeden Spielmodus zu spielen, inklusive der Kampagne", heißt es.

Laut Activision erzielt man dadurch "die bestmögliche Grafik", gleichzeitig "reduziert man die erforderliche Menge an Speicherplatz auf der Festplatte".

Was jedoch für hochgezogene Augenbrauen sorgen dürfte, wenn man sich die Anforderungen von Black Ops 6 anschaut.

Im eigenen Store gibt Microsoft nämlich an, dass Call of Duty: Black Ops 6 satte 309,85 GB an Speicherplatz benötigt. Wie groß wäre es dann erst ohne das Textur-Streaming?

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.