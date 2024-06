FC 24: EM Modus Update ist da! – Alles zur Euro 2024 und dem „Festival of Football“

Unter dem Gesamtmotto „Festival of Football“ hat EA Sports jetzt den FC 24 EM Modus an den Start gebracht, der die Euro 2024 in Deutschland begleitet. Wie schon zuletzt beim WM-Modus ist auch der EM-Modus in FC 24 wieder zweigeteilt: einmal gibt es den "UEFA Euro 2024" als eigenständigen Spielmodus, bei dem ihr die Fußball-Europameisterschaft verschiedene Art und Weise spielen könnt. Auf der anderen Seite erwarten euch im FC 24 Ultimate Team Modus wieder jede Menge EM-Promos mit Live-Karten, Icons, Heroes und so weiter. Das FC 24 EM-Modus-Update ist wohl das größte umfangreichste Titel-Update, das in den kommenden Wochen für viele interessante Kampagnen rund um die EM 2024 liefert. Auf dieser Seite wollen wir euch einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was während der EM 2024 in FC 24 geboten wird.

FC 24 UEFA Euro 2024 Modus – Spielt die Europameisterschaft 2024 wie ihr wollt

Nachdem das FC 24 EM Modus Update bei euch installiert ist, findet ihr im Hauptmenü von 24 den neuen Menüpunkt „UEFA EURO 2024“ aka den „EM Modus“. Hier dreht sich alles um die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, die ihr in fünf verschiedenen Modi selbst austragen und erleben könnt. Hier ein kurzer Überblick:

Im Hauptmenü von FC 24 findet ihr nun den neuen EM-Modus zur Fußball-Europameisterschaft 2024.

Der europäische Weg

In diesem Spielmodus könnt ihr euch Belohnungen abholen, wenn ihr die vorgegebenen Herausforderungen erfüllt. Die Aufgaben könnt ihr durch das Spielen der anderen EM-Modi absolvieren. Ihr müsst unter anderem ein Lieblingsteam wählen und damit jede Partie der EM im „UEFA Euro 2024“-Spielmodus oder ein Finale gegen die KI auf dem Schwierigkeitsgrad Halbprofi oder höher im „Anstoß“-Spielmodus gewinnen.

Insgesamt gibt es zehn Aufgaben und dementsprechend auch zehn Belohnungen, darunter Euro-Länder-TOTS-Leispieler, Seltene Goldprofis, Profipersönlichkeitspunkte in der Profikarriere und am Ende sogar noch einen mysteriösen Bonus, der erst im Juli enthüllt wird.

UEFA Euro 2024

In diesem Spielmodus könnt ihr die EM 2024 lokal von den ersten Gruppenspielen bis Finale komplett in einem eigenständigen Turnier durchspielen. Ihr könnt entweder mit den teilnehmenden Nationalmannschaften die richtigen Begegnungen in der EM 2024 austragen oder auch eigene Turniere veranstalten, in denen auch nicht qualifizierte EU-Länder zur Auswahl stehen. Natürlich könnt ihr eure Nationalmannschaft nach euren Vorstellungen anpassen und auch Spiele gegen andere Nationen simulieren und austragen. Außerdem findet ihr hier auch die EM-Tabelle, Statistiken für alle Spieler und Nationalmannschaften sowie Neuigkeiten und News zu den Länderbegegnungen.

Führe dein Land

Im „Führe dein Land“-Modus könnt ihr wahlweise mit einem echten oder einem erstellten Profi die Komplette EM bis zum Finale in Berlin bestreiten. Dabei könnt ihr die einzelnen Runden entweder nur als Spieler absolvieren oder die auch die ganze Nationalmannschaft steuern. Ihr habt auch die Möglichkeit, Trainingsübungen zu absolvieren, um Verbesserungen wie bis zu sieben PlayStyles zu erhalten.

Anstoß

Im Anstoß-Modus könnt ihr sowohl solo gegen die KI als auch lokal gegen eure Freunde antreten. Die Besonderheit an diesem Modus ist, dass ihr mit jedem der 24 qualifizierten Teams - oder auch einem nicht qualifizierten Team - in jede Phase der EM (Gruppenphase, Halbfinale, Finale) einsteigen könnt. Dementsprechend könnt ihr auch zukünftige Begegnungen schon jetzt austragen und auch Länderbegegnungen entscheiden, die sich sonst nie ergeben hätten.

Online-Freundschaftsspiele

Wie der Titel bereits andeutet, könnt ihr im Modus „Online-Freundschaftsspiele“ authentische Begegnungen aus der EM online gegen eure Freunde austragen. Auch hier stehen euch und eurem Kumpel alle teilnehmenden sowie nicht qualifizierten Nationalmannschaften aus EU-Ländern zur Auswahl. Die Online-Turniere unterstützen Crossplay, sofern die Plattformen derselben Generation angehören (also PC vs. PC / PS4 vs. PS4 / PS5 vs. PS5 / Xbox X|S vs. Xbox X|S)

Anpassen

In diesem Menü könnt ihr sämtliche Einstellungen anpassen, die mit dem FC 24 EM Modus etwas zu tun haben: Das schließt sowohl Spieleinstellungen, Anzeige-Eigenschaften, die Steuerung oder die Spielersuche-Optionen für Online-Spiele, als auch den Wechsel des Lieblingsteams für den EM-Modus oder die Musikauswahl der Playlist mit ein.

