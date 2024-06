Elden Ring ist nicht Miyazakis ideales Fantasy-Rollenspiel

Elden Ring hat viel Lob erhalten, doch für Miyazaki ist es noch immer nicht das perfekte Fantasy-Rollenspiel. Sein perfektes Spiel hat der Director noch nicht gemacht.

Warum Elden Ring nicht Miyazakis perfektes Spiel ist

Miyazaki ist sich bewusst, dass viele Fans und Kritiker Elden Ring bereits für ein makelloses und ideales Videospiel halten. Er wolle das nicht beurteilen. Zumindest sei es ein sehr beliebtes Spiel. Gegenüber PC Gamer sprach Miyazaki über seine Suche nach dem perfekten RPG.

Elden Ring wurde mit alten Tabletop-Spielen im Hinterkopf erstellt. Die Spannung dieser Spiele sollte in FromSoftwares Meisterwerk eingefangen werden. "Ich glaube, es ist vor allem meine persönliche Vorliebe für Rollenspiele und die Erkundung dieser Fantasiewelten, daher kommen bei Elden Ring vielleicht einige meiner persönlichen Eigenheiten ins Spiel", so Miyazaki.

"Ich glaube, die Aufregung, zumindest für mich, kommt daher, dass ich die Weltkarte sehe und diese Weltkarte durchdringe. Als wir bei der Entwicklung von Elden Ring endlich damit beginnen konnten, sie zusammenzusetzen, war das für mich persönlich ein wirklich schöner Moment. Ich glaube, ich habe in den Interviews zu Elden Ring erwähnt, dass ich immer noch dabei bin, mein ideales Fantasy-Rollenspiel zu entwickeln. Und obwohl Elden Ring noch nicht ganz so weit ist, ist es schon ziemlich nah dran. Es nähert sich an."

Vertiefend ergänzte Miyazaki: "Es ist schwer zu sagen, ohne Spoiler für meine nächste Idee oder unsere nächsten Spiele zu geben. Aber ich denke, eine Sache, die nicht unbedingt fehlt, aber es schwierig macht, mein Ideal zu erreichen, ist, dass ich, wenn ich es spiele, schon weiß, was passieren wird. Ich weiß bereits alles, was vor sich geht. Um das Spiel aus der Sicht eines Spielers genießen zu können, würde ich das gerne nicht wissen, und ich würde mir wünschen, dass jemand anderes mein ideales Fantasy-Spiel macht, wenn das möglich ist. Dann kann ich es einfach als Spieler genießen."

Am 21. Juni 2024 erscheint Elden Rings Erweiterung Shadow of the Erdtree.