Cayde-6 kommt in Destiny 2 zurück! War wohl doch nicht so schlau, den einzigen guten Charakter zu killen

Destiny 2s Saga von Eis und Feuer, ich meine Licht und Dunkelheit neigt sich dem Ende entgegen, das Finale in Form von „The Final Shape“ steht an und irgendwem ist bei Bungie endlich aufgefallen, dass es in den ganzen Jahren nur einen einzigen Charakter gab, an den sich irgendwer erinnert, der beliebt war und der dann mal eben in Erweiterung X nebenbei in einer Zwischensequenz umgebracht wurde.

Vorsichtige Wiedersehensfreude: Kommt Cayde-6 wirklich zurück in das Finale von Destiny 2 oder spielt Bungie mit unseren Hunter-Herzen?

Als reiner Hunter-Spieler traf mich der Verlust von Cayde-6 natürlich besonders hart, schließlich gab es zwei nervige, überdramatische Volldeppen, die die Anführer der anderen beiden Klassen waren und es gab Cayde-6. Ob er jetzt wirklich zurückkommt, oder die andere wie auch immer sie heißen mag, nur davon träumt, dass er zurückkommt und das Franchise retten mag, das ist noch offen. Ich weiß gar nicht, welche Halluzinogene man sich in ferner Zukunft wohl einwerfen mag, um über einen solchen Verlust hinwegzukommen. Es könnte also alles nur angetäuscht sein, oder so eine lahme Jedi-Nummer, wo Altstars als Geist herumhängen dürfen.

Ist es alles doch nur ein Traum?

Oder aber sie springen über den Hai, lassen Cayde-6 mit einem flotten Spruch landen und machen weiter als wäre nie was gewesen. Wir reden von einer B-Movie-SciFi-Handlung, alles ist möglich. Dass es nicht nur um zwei Zeilen in einem Trailer gehen dürfte, zeigt auch die Verpflichtung von Nathan Fillion, der Stimme von Cayde-6. Die alte und jetzt schon länger zu alte Bestbesetzung für den Uncharted-Film, den es nie gab, wird wohl hoffentlich nicht nur für einen Trailer mit an Bord sein.

Vertraute Formen.

Außerdem wäre es nicht die einzige Rückkehr und wenn wir schon von Uncharted reden: Nach langer Abstinenz, damals entstanden aus anderweitigen Verpflichtungen, kommt Nolan North als Stimme des Geists zurück. Wer nach zig Erweiterungen also wieder Destiny spielen will, als wäre es 2018, nun, die Chancen standen nie höher. Im August wird dann mehr zu The Final Shape verraten werden.