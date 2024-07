Destiny 2 hat eine Zukunft! Und sie beinhaltet die Erweiterung der Welt

Wusstet ihr, dass sich Destiny 2 schon in seinem zehnten Jahr befindet? Für Bungie ist nach The Final Shape der Zeitpunkt gekommen, die Zukunft ihres Shooters zu formen. Für das elfte Jahr hat sich der Entwickler vorgenommen, die Welt der Hüter weiter auszubauen und schiebt das lineare Storytelling somit ein wenig zur Seite.

Destiny 2 lebt weiter - aber anders, als ihr denkt

In einem Ausblick über die Zukunft von Destiny 2 versprach, dass die Reise 2025 weitergehen wird. Von Destiny 3 war jedoch keine Rede. Wie aus einem Interview mit GamesRadar hervorgeht, sollen die jetzigen Inhalte als "Katalysator" für das fungieren, das in den kommenden Jahren passiert.

"Was ich hier wirklich betonen möchte, ist, dass wir uns von der linearen Erzählung - intern nennen wir es 'TV-Show-Storytelling' - von Destiny 2 wegbewegen, hin zu diesen mehr eigenständigen Erlebnissen und Episoden, in die man leichter einsteigen und sich leichter engagieren kann", so Assistant Game Director Robbie Stevens. "Man muss also nicht alles wissen, was unmittelbar vorher passiert ist, um die Geschichte und das Erlebnis zu genießen."

"Vieles von dem, was wir über Jahr 11 denken, und wie wir nach diesen Episoden wirklich in die nächste Reise einsteigen, werden wir uns auch auf dieses Denken stützen. Denn wir haben diese lineare Sache jetzt eine Weile gemacht, und wir wollen unsere Welten und den Weltenbau wieder ausweiten, das Universum von Destiny im Allgemeinen erweitern. Und ich denke, mehr sollte ich dazu wohl nicht sagen."

Destiny 2 ist also noch nicht tot. Bungie will dem Shooter wieder Leben einhauchen und das Konzept von Destiny 2 überarbeiten, um auch für neue Spieler zugänglicher zu werden.