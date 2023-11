Cross Blitz: 20 Minuten brandneues Gameplay zum putzigen RPG-Kartenspiel

Ein besonderes Spiel, das ihr diesen Monat nicht übersehen wollt, ist Cross Blitz. Der putzige Mix aus Strategie, Rollenspiel und Deckbuilder erscheint bereits am 29. November 2023 im Early Access, aktuell könnt ihr die Kampagne mit dem Löwen Redcroft bereits in der Demo spielen. Exklusiv stellen wir euch in diesem Video bereits die Kampagne mit der Figur Violet vor. In den 20 Minuten erfahrt ihr alles über ihren Spielstil und einige spannende Details zur Figur selbst. Falls ihr es kaum erwarten könnt, verrät euch Alex bald mehr zum Spiel.