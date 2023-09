Cyberpunk 2077: ARD-Doku zu Phantom Liberty schaut den Entwicklern über die Schulter

Nachdem das schwer gehypte Spiel Cyberpunk 2077 nach vielen Verschiebungen endlich erschien, kassierte es massenweise negative Kritik. Bugs, Performance-Probleme und mehr plagten das in den Trailern so hochgelobte Spiel. Eine Doku von ARD Kultur zeigt nun, wie die Entwickler mit diesem Desaster umgingen und blickt hinter die Kulissen der Arbeit an Phantom Liberty.

Heute startet die Doku zum Spiel

"Wie können die Entwicklerinnen und Entwickler kreativ arbeiten mit der Niederlage im Rücken und mit Hassmails im Postfach? Können sie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Schaffen sie es diesmal ohne Überlastungen, Panikattacken und Depressionen zu bekommen?"

Diese Fragen stellt das Team hinter der Dokumentation und begleitete CD Projekt dabei in Warschau, Berlin und Los Angeles und verspricht, einen exklusiven und kritischen Einblick in das Thema zu bieten.

Zu Wort kommen lassen hr, WDR, ARD Kultur und MDR dabei Quest Director Paweł Sasko, Studiochef Adam Badowski, Lore Director Patrick Mills und Leveldesigner Miles Tost sowie YouTuber FragNart, die Influcencerin Farbenfuchs und einige Gaming-Jounalisten.

Bereits letzten Monat veröffentlichte der ARD einen kleinen Teaser zur Doku, in der es um Katzen ging. Jetzt könnt ihr aber das gesamte Werk in einem Stück ansehen - und zwar in der Mediathek des Senders.

