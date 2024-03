Cyberpunk 2077: Demo kommt für vier Tage auf PS5 und Xbox

Mehr als drei Jahre nach dem Release von Cyberpunk 2077 erhält das Action-Rollenspiel von Entwickler CD Projekt Red endlich eine kostenlose Demo auf PlayStation 5 und Xbox Series.

Besser spät als nie

Inzwischen dürfte Cyberpunk 2077 ja jedem ein Begriff sein. Falls ihr den Titel mit der wohl spektakulärsten Hype-Achterbahn noch nicht gespielt habt, gibt es bald eine kostenlose Testversion für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft.

Zu Ostern könnt ihr den Titel ausprobieren und das Ganze fünf Stunden ohne Einschränkungen. Euer Fortschritt wird ins vollständige Spiel mitgenommen, falls ihr euch später für einen Kauf entscheiden solltet.

Die Testversion ist vom 28. März von 16:00 Uhr bis zum 31. März um 19:59 Uhr deutscher Zeit auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie S verfügbar.

An einer Fortsetzung für Cyberpunk 2077 wird derzeit gearbeitet. Diese trägt den Codenamen "Orion" und wird von den Studios in Boston und Vancouver übernommen. Aktuell soll sich der nächste Teil in einer Konzeptphase befinden.