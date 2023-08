Cyberpunk 2077 und Katzen? Wie Phantom Liberty beides vereint, zeigt diese ARD-Doku

ARD beschäftigt sich derzeit mit den ganz wichtigen Fragen rund um Cyberpunk 2077. In einer Preview einer anstehenden Dokumentation zum Phantom-Liberty-DLC stehen die flauschigen Vierbeiner im Fokus - und das nicht etwa nur, weil sie so süß sind, sondern weil sie tatsächlich etwas mit dem Spiel zu tun haben.

Wenn flauschige Pfoten und mechanische Fäuste aufeinanderprallen

In der Doku mit dem Titel "Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" folgt ARD dem Team bei ihrer Arbeit in Warschau und begleitet die Entwickler ebenfalls zu den ersten Präsentationen der Demo-Version in Los Angeles und Köln. In diesem Teaser gibt der ARD einen kleinen Vorgeschmack auf das vollständige Projekt.

Cyberpunk 2077 war eines der am heißesten diskutierte Spiel seiner Zeit und hat eine interessante Entwicklungsgeschichte hinter sich. Nachdem der Titel mit Schauspieler Keanu Reeves Ende 2020 nach einigen Verschiebungen erschien und dem zuvor geschürten Hype so gar nicht gerecht wurde, kümmerte sich das Studio lange Zeit darum, das Spiel in den versprochenen Zustand zu versetzen und Bugs, Performance-Probleme und andere Fehler zu beseitigen.

Inzwischen warten Fans gespannt auf die erste große Erweiterung - Phantom Liberty. Für den DLC hat sich das polnische Studio Idris Elba an Bord geholt. Es gibt also wieder eine hochkarätige Besetzung. Was die Story angeht, so führt V ihre Reise nach Dogtown, einem düsteren Bezirk in Night City, wo er oder sie zu einem Geheimagenten der Regierung wird. Dabei steht euch ein neuer Fertigkeitsbaum zur Verfügung.

Die vollständige Doku ist 75 Minuten lang und erscheint am 20. September 2023. Der kleine Katzen-Teaser bleibt noch bis 2030 in der Mediathek. Genügend Zeit also, um sich die flauschigen Freunde anzusehen und herauszufinden, warum die Entwickler gerade Katzen so interessant finden.