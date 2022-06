Das fantastische Into the Breach erscheint für iOS und Android und als Advanced Edition

Das ausgezeichnete Rundenstrategiespiel Into the Breach von Entwickler Subset Games erscheint bald für Mobilgeräte.

Am 19. Juli 2022 erscheint die Umsetzung über Netflix Games für iOS und Android und ist dort exklusiv nur für Abonnentinnen und Abonnenten des Streaming-Dienstes verfügbar.

Eine verbesserte Version

Am gleichen Tag erscheint ein Advanced Edition Update für Into the Breach, das "nahezu jeden Aspekt" des Spiels erweitern soll.

Ihr bekommt etwa fünf neue Mech-Squads und fast 40 neue Waffen, es gibt mehr Feinde, Bosse und Missionsaufgaben.

Weitere Meldungen zu Into the Breach:

Ebenso sind für die Pilotinnen und Piloten neue Fähigkeiten verfügbar und der neue "Unfair"-Modus soll die Fähigkeiten der erfahrensten Spielerinnen und Spieler auf die Probe stellen.

Obendrein wird noch eine physische Edition der Switch-Version für Nintendo Switch später in diesem Jahr veröffentlicht. Diese wird über Fangamer zum Kauf angeboten.