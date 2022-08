Days Gone: Film soll eine "Liebeserklärung an Motorradfilme" werden

Days Gone wird anscheinend das nächste PlayStation-Franchise, aus dem ein Kinofilm gemacht wird.

Wie Deadline berichtet, arbeitet PlayStation Productions dafür mit dem für einen Oscar nominierten Autor Sheldon Turner (Up in the Air) zusammen.

Was bisher bekannt ist

Ferner heißt es, der schottische Schauspieler Sam Heughan (Outlander, Bloodshot) werde für die Rolle von Deacon St. John in Betracht gezogen.

Im Skript für das Projekt werde der Days-Gone-Film wiederum als "Liebeserklärung an Motorradfilme" beschrieben.

Das Spiel von Bend Studio spielt nach einer weltweiten Pandemie im pazifischen Nordwesten. Es geht um den erwähnten Deacon St. John, der ums Überleben kämpft und nach seiner Partnerin sucht.

Aus spielerischer Sicht sieht es in Bezug auf eine Fortsetzung derzeit wohl eher schlecht aus, trotz angeblicher Verkaufszahlen von rund zehn Millionen Stück. Der Metacritic-Score liegt allerdings bei 71, was Sony nicht schmecken dürfte.

Fans dürften sich also vielleicht darüber freuen, dass Sony zumindest noch irgendetwas mit der Marke anzufangen weiß. Und wer weiß, vielleicht führt ein erfolgreicher Film ja zu einem weiteren Spiel?