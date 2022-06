Demo zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes jetzt im eShop, neuer Trailer zeigt Rivalen

Eine Demo zum kommenden Fire Emblem Warriors: Three Hopes könnt ihr euch ab sofort im eShop der Nintendo Switch herunterladen.

Mit dieser verschafft ihr euch einen ersten Eindruck des neuesten Ablegers der Reihe.

Was hat die Demo zu bieten?

In der Probierversion von Fire Emblem Warriors: Three Hopes könnt ihr die ersten drei Kapitel des Spiels erleben.

Auch der lokale Mehrspielermodus ist dabei verfügbar. Zu zweit könnt ihr in den Kampf ziehen und erzielte Fortschritte in der Demo lassen sich später in die Vollversion übernehmen.

Weitere Meldungen zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes:

Ferner gibt es noch einen neuen Rivalen-Trailer zu Fire Emblem Warriors: Three Hopes zu sehen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr spielt in Three Hopes Shez, der nach der Niederlage gegen den Bleichen Dämon auf der Suche nach Antworten ist. Die findet ihr hier in groß angelegten Echtzeitkämpfen.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 für Nintendo Switch.