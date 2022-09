Meisterdetektiv Pikachu 2 nähert sich der Veröffentlichung: Sequel ist endlich in Sicht

Im Jahr 2019 wurde uns ein Sequel von Meisterdetektiv Pikachu versprochen. Jetzt endlich gibt es Lebenszeichen von Meisterdetektiv Pikachu 2. Angeblich soll das Spiel "kurz vor der Veröffentlichung" stehen.

Es wird wärmer... wärmer... noch nicht ganz

Auf der LinkedIn-Seite des Senior Game Programmers von Creatures Inc., Jonathan Murphy, findet die Fortsetzung des 3DS-Spiel Erwähnung. In der Beschreibung zu seiner Person schreibt er, dass er "an einem unangekündigten Projekt und einem kurz vor der Veröffentlichung stehenden Projekt, Detective Pikachu 2, arbeitet".

Mehr zu Meisterdetektiv Pikachu 2:

Der Fall "Meisterdetektiv Pikachu 2" ist noch nicht abgeschlossen - Entwicklungsarbeiten laufen noch

Neues Meisterdetektiv Pikachu für Switch angekündigt

Meisterdetektiv Pikachu ist jetzt die zweiterfolgreichste Videospielverfilmung

Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis die ersten Trailer zur Fortsetzung für die Nintendo Switch erscheinen. Dann sollte es auch Details zum Spiel, Gameplay und viele weitere Informationen geben.

Das kleine Update auf dem LinkedIn-Profil des Entwicklers selbst gibt nur wenig Auskunft über Detective Pikachu 2. Dennoch ist es so ziemlich alles, was wir seit der Ankündigung im Jahr 2019 darüber gehört haben. Zumindest wissen wir, dass der Titel ein vollwertiges Sequel werden soll und keine bloße Portierung des ersten Teils.