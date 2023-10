Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Quiz-Professoren - Alle Antworten

Eine weitere Nebenbeschäftigung in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück sind die Quiz-Professoren. Auch auf diese trefft ihr während eurer regulären Ermittlungsarbeit.

Wie ihr Name schon sagt, nehmt ihr dabei an einem Quiz teil und müsst Fragen beantworten. Unser Guide zeigt euch genau, was ihr tun müsst, um die Fragen der Quiz-Professoren in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück zu beantworten.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Quiz-Professoren Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das verschwundene Juwel: Quiz-Professoren

Hier zeigen wir euch die Quiz-Professoren, denen ihr während des Falls Das verschwundene Juwel in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück begegnet.

Serenity Park

Auf dem Rückweg von der Aussichtsterrasse nach der Begegnung mit Gladiantri im Serenity Park trefft ihr auf eine Quiz-Professorin. Sie stellt euch eine Frage: Welches Pokémon fängt seine Beute mit seiner laaangen Zunge?

Ihr sollt das Pokémon finden. Lauft etwas weiter nach links, bis ihr auf ein Schlurp trefft. Untersucht das Pokémon kurz und kehrt dann zur Professorin zurück.

Schlurp ist das erste gesuchte Pokémon.

Ihre zweite Frage: Welches Pokémon nutzt sein niedliches Aussehen, um Leute abzulenken und sie zu bestehlen?

Die Antwort darauf ist Felilou. Es hält sich relativ weit links im Park auf, im Hintergrund in dem Bereich, wo sich der Trinkbrunnen befindet. Wieder geht es zurück zur Quiz-Professorin.

Felilou ist die Antwort auf Frage zwei.

Ihre dritte Frage: Beste Freunde halten zusammen – welches Pokémon ist als Gruppe unterwegs?

Die Antwort darauf seht ihr schon im Hintergrund. Es ist Legios. Untersucht das Pokémon redet erneut mit der Professorin.

Für die dritte Frage braucht ihr Legios.

Zurück zum Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Quiz-Professoren Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück:

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Komplettlösung - So knackt ihr die Fälle