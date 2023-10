Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Lokale Anliegen - So löst ihr die Aufgaben

Bei euren Ermittlungen in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück stoßt ihr immer wieder auch auf lokale Anliegen.

Dabei handelt es sich im Grunde um kleine Nebenmissionen, die ihr inmitten eurer Ermittlungsarbeit für die großen Fälle in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück erledigen könnt. In unserem Guide zeigen wir euch, welche lokalen Anliegen es gibt und was ihr dafür tun müsst.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Lokale Anliegen Inhalt:

Das verschwundene Juwel: Lokale Anliegen

Hier findet ihr die lokalen Anliegen, die ihr während des Falls Das verschwundene Juwel in Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück lösen könnt.

Finde das vermisste Yorkleff

Eine Frau vor der Denis-Residenz bittet euch um Hilfe bei der Suche nach ihrem Yorkleff. Den Park hat sie schon abgesucht, die Stadt aber nicht. Und sie sagt, dass es ruhige Orte mag.

Begebt euch nach links zum Fountain Plaza. Achtet auf die Seitengasse im Hintergrund, dort steht ein Unratütox. Nähert ihr euch ihm, haut es ab. Geht nun in die Seitengasse und ihr seht dort ein Yorkleff.

Sprecht das Yorkleff an und damit habt ihr dieses Anliegen auch schon gelöst.

Ein Yorkleff wird vermisst, ihr findet es in der Seitengasse.

Finde einen Trainingspartner für den fußballbegeisterten Jungen

Beim Fountain Plaza findet ihr einen Hintergrund einen "Fußballjungen". Sprecht ihn an und er erzählt euch, dass er gerne ein Partner-Pokémon hätte, das gut Fußball spielen kann.

Ein solches Pokémon könnt ihr im Serenity Park finden. Relativ am Anfang des Parks stoßt ihr auf ein Kickerlo, zu dessen Füßen ein Fußball liegt. Erzählt ihm von dem Jungen und ihr bringt die beiden so zusammen.

Der Junge kommt nun zu euch in den Park und versucht sein Glück mit Kickerlo. Anliegen gelöst!

Das hier ist der richtige Trainingspartner für den Jungen.

Finde die Wommel, die aufgebrochen sind, um Nektar zu sammeln

Wenn ihr mit Pikachu und Fukano unterwegs seid, sprecht im Park Bandelby an. Es bittet euch um Hilfe bei der Suche nach Wommel und ihr helft ihm natürlich! Ihr sollt zwei Wommel finden.

Begebt euch erst einmal nach links. Die Spur endet dort bei einem Busch in der Nähe von Schlurp. Untersucht diesen und ihr spürt ein Wommel auf.

Nun geht es weiter nach rechts, die zweite Spur endet unmittelbar hinter dem Legios. Untersucht dort ein paar Blumen hinter einer Parkbank. Ihr findet das zweite Wommel und habt damit auch dieses Anliegen gelöst.

Hier findet ihr die Wommel.

