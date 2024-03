Holt euch dieses Topspiel mit Durchschnittswertung von 84 Punkten jetzt gratis bei Epic!

Mit Deus Ex: Mankind Divided bekommt ihr jetzt ein weiteres Topspiel gratis im Epic Games Store.

Eine Woche lang könnt ihr euch den Titel kostenlos in eure Bibliothek holen und anschließend behalten.

Erlebt die Zukunft

Mankind Divided ist der fünfte Teil der Reihe und eine direkte Fortsetzung zum 2012 veröffentlichten Deus Ex: Human Revolution.

In unserem Test bezeichneten wir es damals als einen "rundum geglückten Einsatz" mit einer abwechslungsreichen, "wunderbar interaktiven Welt voller Details" , in der es "viel zu erleben" gibt.

Ihr könnt euch das Spiel hier im Epic Games Store in eure Spielebibliothek holen.

Neben Deus Ex könnt ihr bis zum kommenden Donnerstag, den 21. März 2024, auch noch The Bridge kostenlos erhalten. In dem Rätselspiel müsst ihr verschiedene Herausforderungen überwinden, um jeden Level zu meistern.