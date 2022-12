Harrison Ford macht's noch einmal und schlüpft ein fünftes Mal in die Rolle von Indiana Jones. Der neue Film, Indiana Jones and the Dial of Destiny, kommt 2023 in die Kinos und in der Vergangenheit hat es auch schon einige Videospiele rund um den beliebten Film-Archäologen gegeben – und zwar aus teils ganz verschiedenen Perspektiven und mal mehr, mal weniger actionreich.

Aber welches davon sind die besten Indiana-Jones-Spiele? Werfen wir, ganz wie Indy, einen Blick zurück auf die Geschichte und schauen uns an, welche Spiele rund um Indiana Jones eure Zeit wert sind. Wie immer gibt es in unserer nachfolgenden Liste keine besondere Reihenfolge. Viel Spaß beim Lesen!

Ist es das beste Indiana-Jones-Spiel? Für viele schon und viele hätten sich auch gewünscht, dass es als Film umgesetzt wird. Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das auf der berüchtigten SCUMM-Engine basiert und lässt euch Adventure-typisch Umgebungen erkunden, mit Objekten und Charakteren interagieren und Rätsel lösen.

Auch das bekannte Verben-Interface ist vertreten und ihr könnt euch für einen von drei Pfaden entscheiden, was Einfluss auf die Entwicklung der Story, das Gameplay und die Rätsel hat. Wie der Name schon sagt, geht es um die Suche nach Atlantis, währenddessen schlagt ihr euch einmal mehr mit den Nazis herum. Klassisches Indy-Material. Übrigens gibt’s das Spiel auch als freischaltbares Extra in Indiana Jones and the Staff of Kings auf der Wii.

Interesse? Für PC gibt es Indiana Jones and the Fate of Atlantis auf Steam und bei GOG.

Auf der Suche nach Atlantis.

Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure (1989 – PC, Amiga, Atari ST, Mac)

Noch einmal Adventure, noch einmal SCUMM. Im Gegensatz zu Indys Atlantis-Abenteuer ist Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure wenig überraschend eine Nacherzählung des Films, aber mitnichten schlechter. Das Adventure folgt der Geschichte des Films und erweitert diese noch ein wenig.

An anderer Stelle fehlen allerdings ein paar Sachen, etwa die Verfolgungsjagd in Venedig, der Kampf in der Wüste und auch Indys Freund Sallah. Nichtsdestotrotz ist das Spiel nicht nur für Fans des Films immer ein Abenteuer wert. Klassische Adventure-Kost mit einer guten Portion Faustkämpfe und Rätsel. Im Gegensatz zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis gibt es das Spiel aber nicht auf Steam, sondern nur bei GOG.

Interesse? Für PC gibt es Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure bei GOG.

Spielt große Teile des Films nach.

Lego Indiana Jones: The Original Adventures (2008 – PC, Xbox 360, PlayStation 3, PS2, DS, PSP, Wii)

Zum vierten Indy-Film im Jahr 2008 gab es Lego-Sets und auch ein offizielles Lego-Spiel auf Basis der Filme wurde veröffentlicht. Lego Indiana Jones: The Original Adventures lässt euch auf gewohnt humorvolle Lego-Art die ersten drei Abenteuer des Archäologen alleine oder zu zweit nachspielen.

Dabei hält man sich überwiegend an die Filme, wenngleich Szenen natürlich zugunsten des Koop-Modus hier und da etwas abgeändert wurden. Und natürlich ist alles etwas familienfreundlicher gestaltet. Was das Spiel insgesamt aber nicht weniger unterhaltsam macht. Ein tolles Lego-Spiel für junge und alte Fans, in dem es einiges zu entdecken gibt.

Interesse? Für PC gibt es Lego Indiana Jones: The Original Adventures auf Steam und auf GOG sowie für die Xbox im Microsoft Store.

Indiana Jones in Lego-Form.

Indiana Jones and the Emperor's Tomb – Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft in Deutschland – ist ein Action-Adventure aus dem Jahr 2003 von The Collective und dient als Prequel zum Film Indiana Jones und der Tempel des Todes. Aller Problemchen mit der Kamerasteuerung und einigen grafischen Missgeschicken zum Trotz fängt das Spiel das Feeling der Filme recht gut ein.

Zehn Levels erwarten euch hier, in denen ihr es unter anderem wieder mit Nazis aufnehmt. Bekämpft sie mit eurer Peitsche und anderen Waffen, während ihr euch auf die Suche nach dem Grab des ersten chinesischen Kaisers Qin Shi Huang Di befindet. Wer auf ein klassisches Indy-Abenteuer gehen möchte, ist hiermit ganz gut beraten.

Interesse? Für PC gibt es Indiana Jones and the Emperor's Tomb auf Steam und auf GOG sowie für die Xbox im Microsoft Store.

Die Peitsche darf nicht fehlen.

Indiana Jones' Greatest Adventures (1995 – SNES)

1994 wurde das von Factor 5 entwickelte Indiana Jones' Greatest Adventures für das SNES veröffentlicht und umfasst ebenfalls die ersten drei Filmabenteuer von Indiana Jones. Inspiriert war das Gameplay ein wenig von den Super-Star-Wars-Spielen (das Gleiche gilt für den Schwierigkeitsgrad), während die Geschichten durch Zwischensequenzen und Text erzählt werden und sich nah an den Originalen halten.

In den actionreichen Levels setzt ihr primär eure Peitsche oder eure Fäuste ein, hier und da findet ihr aber auch Schusswaffen und Granaten. Ihr setzt die Peitsche ebenso ein, um Abgründe zu überwinden. Insgesamt gibt es 28 Levels, die ihr aus der seitlichen Perspektive erkundet. Von Beginn an könnt ihr aber nur den ersten Film nachspielen. Die anderen müsst ihr erst durchs jeweilige Durchspielen oder per Passwort freischalten.

Interesse? Für SNES gibt es Indiana Jones' Greatest Adventures auf eBay.

Drei Filme auf einem Modul nachspielen.

