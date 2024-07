Mehr Retro: Neues Pixelbuch angekündigt, konzentriert sich ganz auf Adventures

Nach dem SNES-Pixelbuch, dem Mega-Drive-Pixelbuch und dem GBA-Pixelbuch befasst sich das nächste Pixelbuch nicht mit einer Konsole, sondern mit einem Genre.

Nun wurde nämlich das ver-scumm’te Point-&-Pixel-Buch für 2025 angekündigt.

Im neuen Pixelbuch geht es um Adventures

Wie der Name schon sagt, befasst sich das neue Pixelbuch mit Point-and-Click-Adventures.

Dementsprechend wird es um Spiele wie Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island, Indiana Jones and the Fate of Atlantis und Day of the Tentacle gehen.

"Die trockenen Textwüsten und sperrigen Parser-Steuerungen von einst wichen einer neuen Art Abenteuer, in die endlich auch IT-Legastheniker abtauchen konnten", heißt es. "Um kauzige Piraten-Paradise in der Fantasy-Karibik zu entdecken. Als tierische Detektive knifflige Kriminalfälle zu lösen. Nazis zu bekämpfen. In kosmische Abgründe zu stürzen. über irrwitzige Klamauk-Kosmen zu lachen. Oder Befehlsketten von oftmals verblüffender Komplexität auszuführen – und all das mithilfe nur weniger Mausklicks."

Das neue Pixelbuch soll 300 Seiten mit Artikeln, Karten und Screenshots umfassen. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die absoluten Genreklassiker, sondern ebenso um neuere Titel wie die Deponia-Reihe oder Thimbleweed Park. Weiterhin könnt ihr Interviews sowie einen Text von Deponia-Erfinder Poki erwarten.

Vorbestellungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.