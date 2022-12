Die besten Spiele, die an Weihnachten spielen.

Frohe Weihnachten, alle miteinander! Die Feiertage und womöglich auch noch der Urlaub oder die freien Tage, die damit einhergehen, sind immer ein guter Grund, um sich ausgiebig(er) mit Videospielen zu befassen. Aber wie ist es eigentlich um Weihnachten in Videospielen bestellt? Gibt es hier überhaupt thematisch passende Spiele?

Gute Frage. Wir haben hier für euch eine Liste mit Spielen zusammengestellt, die an Weihnachten spielen oder die man entfernt mit Weihnachten in Verbindung bringen kann. Was wir dabei so gefunden haben, lest ihr nachfolgend. Wie immer übrigens ohne besondere Reihenfolge. Viel Spaß beim Lesen!

Batman: Arkham Origins (2013 – PC, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U)

Arkham Origins erzählt die Vorgeschichte zur Arkham-Trilogie von Rocksteady und zeigt euch einen jungen und noch ungeschliffenen Batman, der einen entscheidenden Moment in seinem Leben erlebt. Und was hat das Ganze jetzt mit Weihnachten zu tun?

Nun, Arkham Origins spielt am Weihnachtsabend und Batman wird von acht der tödlichsten Attentäter aus dem DC-Universum gejagt. Auch eine Art, Weihnachten zu verbringen, aber es ist eben Batman. In weihnachtlicher Atmosphäre nehmt ihr es in der typischen Art der Arkham-Spiele mit den Schurken auf und sorgt dafür, dass es doch noch eine stille Nacht wird.

Interesse? Für PC gibt es Batman: Arkham Origins auf Steam und bei GOG.

Batman schlägt sich mal wieder mit Schurken herum.

Bayonetta 2 (2014 – Wii U, Nintendo Switch)

Ihr seid auf einem fahrenden Zug und bekämpft ein riesiges Engelsmonster mit Peitschenarm. Oder nehmt es mit einem dämonischen Drachen auf, während ihr einen Wolkenkratzer erklimmt. Und dann wäre da ja noch der Düsenjäger, auf dem ihr kämpft, während der durch eine Stadt fliegt. Da kommt Weihnachtsstimmung auf!

Aber mal im Ernst: Das zweite Abenteuer der Hexe spielt fast ausschließlich an Weihnachten. Es fängt schon damit an, dass Bayonettas Weihnachtseinkauf von einer Engelsattacke unterbrochen wird. Frech! Und auch Rodin, der Bayonetta mit neuer Ausrüstung versorgt, taucht als Weihnachtsmann verkleidet auf. Ho ho ho!

Interesse? Für Switch gibt es Bayonetta 2 im eShop.

Auch die Hexe feiert Weihnachten.

Miles Morales tritt in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker und erlebt sein eigenes Abenteuer in New York. Dabei geht es um den Kampf zwischen einem zwielichtigen Energiesymbol und einer kriminellen Hightech-Armee. Und ihr steckt mittendrin und setzt Miles' neue Fähigkeiten ein.

New York präsentiert sich dabei in Spider-Man: Miles Morales weihnachtlich und verschneit, was der aus Spider-Man bekannten Stadt ein zwar bekanntes, aber auch neues Feeling verleiht. Obendrein erlebt ihr das neue, lebhafte und geschäftige Viertel, in dem sich Miles einleben möchte. Genau das Richtig, wenn es draußen kälter wird.

Interesse? Für PC gibt es Marvel's Spider-Man: Miles Morales auf Steam und für PlayStation im PlayStation Store.

In New York ist es winterlich und weihnachtlich.

Wenn euch Saints Row 4 noch nicht verrückt genug ist, kommt die Erweiterung How the Saints Save Christmas gerade recht. Ein Weihnachtsklassiker für die ganze Familie, sagen die Entwickler. Kann man so sehen. Aber nicht jeder kann mit dem Humor der Spiele etwas anfangen. Egal, wer genau darauf steht, wird auch hier nicht enttäuscht sein.

In How the Saints Save Christmas kehren der Boss und die Gang in die Simulation zurück, um den dort gefangenen Santa Claus zu retten. Wenn sie scheitern, wird der böse Santa Clawz in Zukunft für Angst und Schrecken sorgen. Wenn das mal nicht Ansporn genug ist! Merry Crazy Christmas!

Interesse? Für PC gibt es Saints Row 4: How The Saints Save Christmas auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Rettet Weihnachten!

Cthulhu Saves Christmas (2019 – PC, PlayStation, Nintendo Switch)

Cthulhu hat mal wieder seine Kräfte verloren und ein entscheidender Schlüssel dazu, sie zurückzuerlangen, ist Santa Claus. Nicht irgendein Santa Claus, sondern der aus der League of Christmas Evil. Exakt mit dieser Liga und weiteren Gegnern lebt ihr es in den rundenbasierten Kämpfen des Titels auf.

Lange ist Cthulhu Saves Christmas allerdings nicht, ihr könnt mit rund fünf Stunden rechnen. Somit eignet es sich aber auch ganz gut, um es über Weihnachten mal eben schnell zu spielen. Denn: Das Spiel "soll eure Zeit nicht verschwenden", sagen die Macher. Ebenso könnt ihr natürlich Tentakel erwarten. Und "mehr Hühner, als ihr in einem Weihnachtsspiel erwarten würdet". Fhtagn!

Interesse? Für PC gibt es Cthulhu Saves Christmas auf Steam und auf GOG.

Und gleich noch einmal.

Super Mario Odyssey (2017 – Nintendo Switch)

Natürlich ist Super Mario Odyssey insgesamt kein reines Weihnachtsspiel, aber mit dem Polarland des Spiels könnt ihr euch, passend zu den kalten Temperaturen draußen, in eine winterliche Stimmung versetzen.

Jede Menge Schnee erwartet euch im Polarland von Super Mario Odyssey, das ihr nach Lust und Laune erkunden und durchstöbern könnt. Und dann wäre da ja noch die einmal mehr von Bowser entführte Prinzessin Peach, die es zu retten gilt. Auch abseits des Polarlandes ist Super Mario Odyssey eine Reise wert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Besonders winterlich geht es aber eben nur in dieser Welt zu.

Interesse? Für Nintendo Switch gibt es Super Mario Odyssey im eShop.

Könnte auch Weihnachten sein.

Parasite Eve (2015 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Auch das auf einem Buch basierende Parasite Eve spielt an Weihnachten. Alles beginnt während einer Oper am Weihnachtsabend, die nicht ganz so friedlich verläuft, wie man sich das erhofft. Opernsängerin Melissa Pearce mutiert zu einem anderen Wesen, das sich selbst als Eve bezeichnet.

Letztlich geht es darum, dass die Mitochondrien in ihrem Körper dazu dienen, nicht nur Melissa in ein anderes Wesen zu verwandeln, um die Menschheit als die dominierende Spezies auf der Erde abzulösen. Nach diesem Auftakt entfaltet sich die Geschichte, die ihr mit Polizistin Aya Brea erlebt, in der Woche nach Weihnachten.

Interesse? Parasite Eve gibt es auf eBay.

Fröhliche Weihnachten sehen wohl anders aus.

Auch in Animal Crossing: New Horizons wird Weinachten gefeiert, selbst wenn es dort nicht so heißt. Zuerst einmal wird es schon, wenn ihr im Spiel eine Insel auf der Nordhalbkugel habt, ein gutes Stück vor Weihnachten und auch noch danach winterlich und es fällt zum Beispiel Schnee auf eurer Insel.

Immer an Heiligabend findet dann wiederum der so genannte Spielzeugtag statt. Den ganzen Tag lang könnt ihr euch damit beschäftigen, aber vergesst nicht das Weihnachtsessen und das Auspacken der Geschenke! Um Geschenke und Belohnungen geht es auch am Spielzeugtag selbst, also macht doch mal den Bewohnerinnen und Bewohnern auf eurer Insel eine kleine Freude.

Interesse? Für Nintendo Switch gibt es Animal Crossing: New Horizons im eShop.

Spielzeugtag, Weihnachten... Ist doch alles dasselbe!

Hitman klingt eigentlich auf den ersten Blick auch nicht nach einem weihnachtlichen Spiel, nicht wahr? In der Bonusmission "Holiday Hoarders" geht es aber exakt darum und ihr müsst euch um ein kleines Problem kümmern. Verfügbar ist die Mission übrigens auch in den beiden Nachfolgern.

Aber worum geht’s genau? Agent 47 wird damit beauftragt, zwei Diebe aus dem Weg zu räumen. Keine gewöhnlichen Diebe, denn Harry Bagnato und Marv Gonif haben es in Palais de Walewska auf Weihnachtsgeschenke abgesehen. Als Inspiration für die Bonusmission Kevin – Allein zu Haus und die beiden Diebe sind wiederum eine Anspielung auf die Charaktere von Daniel Stern und Joe Pesci aus den beiden Kevin-Filmen.

Interesse? Für PC gibt es Hitman auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Schöne Verkleidung.

Nicht das Richtige für euch dabei? Schaut doch mal bei den besten Simpsons-Spielen, den besten Familienspielen für Weihnachten und den besten Free to play Spielen vorbei!