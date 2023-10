Die Enshrouded-Demo ist da: Ihr könnt das “deutsche Valheim” ab sofort selbst ausprobieren

Bei Keen Games in Frankfurt dürfte es heute reichlich kribbelig zugehen: Der Entwickler veröffentlicht zum Start des Steam Next Fest eine große Demo zur Survival-Hoffnung Enshrouded.

Der Download bringt mit nicht ganz 30 Gigabyte ordentlich was auf die Waage. Nach der Installation ist der Client aber nur noch schlanke 10 GB klein. Also keine Sorge.

Enshrouded spielt in einer Fantasy-Welt, die anders als viele andere Survival- und Crafting-Titel nicht auf Basis eines Seeds mit jedem Durchlauf prozedural, also teils verzufallt, neu generiert wird. Sie ist von Hand gemacht.

Passend dazu hat der Ablauf zum Teil den Charakter eines Open-World-Rollenspiels mit Skill-Tree und Lore-Einträgen. Auch NPCs trefft ihr an und rekrutiert sie, damit sie euch in eurem Lager zur Seite stehen.

Und wo wir schon bei “Lager” sind: Enshrouded verfügt über ein sehr detailliertes Baumodell. Sowohl seine Welt als auch eure Konstruktionen basieren auf Voxel-Technologie. Das bedeutet, dass alles aus recht kleinen, einzelnen Blöcken besteht. Stellt euch die Substanz der Welt wie eine detailliertere Version von Minecraft vor.

Aktuell schauen die Animationen teilweise noch ein wenig steif aus und die Performance ist auch auf starken Rechnern noch nicht optimal. Aber der Wechsel zwischen saftig grüner Oberwelt und von giftigem Nebel mutierten Niederungen weckt den Eindruck, als könnte er langfristig motivieren, was auch für den coolen Bauanteil gilt.

Und natürlich erlebt ihr Enshrouded auch mit Freunden im Koop, so ihr denn wollt. Gemeinsam baut es sich schließlich deutlich schneller.

Also: Gebt Enshrouded eine Chance, am besten direkt. Denn aktuell ist geplant, die Demo am 22. Oktober wieder zu entfernen, haltet euch also ran, wenn ihr an dem adretten Mix aus Erkundung und Crafting interessiert seid.