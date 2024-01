Enshrouded: Fans lieben dieses deutsche Survival und sorgen für riesigen Meilenstein

Enshrouded hat letzte Woche zum Early-Access-Release mehr als eine Million Spieler begrüßt. Innerhalb von nur vier Tagen erreichte der Titel diesen ersten großen Meilenstein. Das Frankfurter Entwicklerstudio Keen Games ist von dieser Resonanz "völlig überwältigt".

Schon jetzt eine große Nummer

"Wir möchten uns von ganzem Herzen bei all unseren Spielern bedanken", schreibt das Studio in einer Pressemitteilung. Und das Team hinter Enshrouded sei noch lange nicht fertig.

"Wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Spiels mit eurer Unterstützung fortzusetzen, um Enshrouded zum besten Spiel zu machen, das es sein kann", so das Studio, das sich ganz herzlich bei den Fans bedankte.

Was ist Enshrouded? In diesem Koop-Survival-Game mit offener Spielwelt könnt ihr Action-Kämpfe erleben, Basen bauen, diese mit etwas Geduld und Ressourcen in atemberaubende Architektur umwandeln und in der Wildnis überleben. Das verlorene Königreich bietet zahlreiche Wälder, Höhlen, Verliese und Schätze.

Im Kampf könnt ihr Waffen, Ausrüstung und Zauber nutzen und mit euren Skill-Baum eure Talente weiter ausbauen - ihr wollt ja nicht von den gefährlichen Bestien gefressen werden. Wenn alles gut läuft, lüftet ihr auch noch die Geheimnisse des gefallenen Königreichs und lernt frühere Kulturen und ihre Mythen kennen.