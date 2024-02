Enshrouded: Tödliches Miasma und was ihr dagegen tun könnt

Mit dem Miasma ist nicht zu spaßen. Der gefährliche Nebel überzieht alle tiefer liegenden Gegenden der Welt von Enshrouded wie ein giftiger Teppich und verändert ihre Bewohner, egal, ob Tiere oder Pflanzen. Hier wird alles pilzig und monströs – nur mit euch hat das Miasma wenig anderes vor, als euch umzubringen.

Ihr kennt das ja: Ihr tapst rein und ein Timer startet, der euch sagt, wie lange ihr noch aushaltet. Die Dauer des Aufenthaltes könnt ihr durch Ausrüstung, Tränke und Zauber erhöhen. Nur manchmal klappt das nicht. Nämlich dann, wenn ihr in tödliches Miasma hinein getappt seid. Dann ist man manchmal in Nullkommanix tot und findet sich an der letzten besuchten Flamme wieder, sich fragend, was da gerade passiert ist.

Besser nicht reingehen.

So kommt ihr durchs tödliche Miasma

Auf der Karte ist tödliches Miasma als lila Wabern eingezeichnet und auch der Nebel selbst sieht hier pink bis lila aus. Das ist Enshroudeds Art, euch zu sagen: “Ihr habt ihr nichts verloren!”. Zumindest noch nicht. Keen Games Crafting-Titel wäre aber kein gutes Survival-Abenteuer, wenn es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, auch diese Herausforderung zu meistern. Was ihr tun müsst, ist im Grunde simpel. Ihr habt eure Flamme einfach noch nicht weit genug gestärkt.

Alles rein ins Feuer: Stärkt eure Flamme, um auch durch tödliches Miasma zu gelangen.

Die Stärke eurer Flamme bestimmt, wie weit ihr euch in der Welt herantasten könnt. Sucht einfach einen bliebigen Flammenaltar auf, klickt “Mit der Flamme kommunizieren” an und wählt dann die Funktion “Stärke die Flamme”. Je nachdem, welche Flammenstufe ihr habt, ist manches Miasma tödlicher als anderes. Und je nach Flammenstufe müsst ihr andere Gegenstände heranschaffen, um den nächsten Level zu erreichen.

Oft sind es die Schädel von Bossgegnern, wie etwa vom Brut-Irrlichtwyrm, die in die Flamme wandern, um den Level zu steigern. In jedem Fall ist es immer eine recht lange Liste an Dingen, die von euch verlangt werden. Also, wenn ihr mal wieder nicht weiterkommt, werft mal wieder einen Blick auf euren Flammenaltar.