Enshrouded: Items ablegen, an Mitspieler verschenken und übergeben

Die Welt von Enshrouded ist riesig. Zusammen mit einem oder mehreren Freunden im kooperativen Mehrspielermodus wird sie direkt sehr viel kleiner – und es macht mehr Spaß, sie gemeinsam zu erkunden. Auch das Bauen fällt gemeinsam sehr viel einfacher. So entstehen im Handumdrehen richtige kleine Städte, viel zu groß gewachsene Anwesen und andere Dinge, mit denen sich trefflich angeben lässt.

Gleichzeitig macht es das Spiel nicht allzu offensichtlich, wie man sich gegenseitig hilft, und die Inventare beziehungsweise Rucksäcke der Spielenden laufen schnell über vor lauter Baumaterial, Werkzeugen, Waffen und Verbrauchsgegenständen. Oft braucht ein Mitspieler ein Teil, das man selbst gerade bei sich trägt. Und manchmal will man einfach nur Platz schaffen oder nach einem Upgrade auf ein neues Rüstungsteil das alte nicht wegwerfen. Da ist es wichtig, dass man gut über jede Funktion des Spiels Bescheid weiß, damit es sich zusammen einfach besser baut, lootet und questet.

So gebt ihr Mitspielern in Enshrouded Gegenstände aus eurem Inventar

Das Problem an Enshrouded ist nämlich, dass man Gegenstände aus seinem Inventar nicht einfach in der Welt ablegen kann. Man kann sie zwar in Kisten platzieren, auf die dann jeder andere Spieler auch zugreifen kann, aber nicht einfach auf den Boden legen, damit sie jemand anderes aufhebt. Ihr könnt sie nur löschen. Vermutlich liegt das daran, dass die gewaltige und sehr interaktive und formbare Welt vor lauter Informationen und Gegenständen aus allen Nähten platzen würde, wenn sie sich alle Weggeworfene merken müsste.

Da ihr aber nicht immer in der Nähe einer Kiste seid, ist es wichtig, dass ihr wisst, wie ihr einander Gegenstände übergebt, die ihr nicht mehr braucht – oder die eure Nebenleute gerade dringend benötigen. Stellt sicher, dass der Spieler in eurer Nähe ist. Mehr als zehn Meter sollten es nicht sein. Außerdem muss der Rucksack der Zielperson leer sein.

Ruft also euren Rucksack mit der Taste "B" auf. Dann klickt ihr mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Gegenstand. Wählt "Schenken", dann öffnet sich eine Übersicht der Spieler in eurer direkten Umgebung.

Easy: Rechtsklick auf den Gegenstand, dann schenken anklicken. Sofern eure Koop-Partner in der Nähe sind und Platz im Inventar haben, geht der Rest wie von selbst.

Dabei handelt es sich um ein Menü, in dem ihr den Stapel teilen, schenken oder löschen könnt. Hier legt ihr also fest, ob ihr einen einzelnen Gegenstand aus dem Stapel geben wollt, den gesamten Stapel an Gegenständen oder nur die Hälfte.

Hier legt ihr fest, wie viel ihr übergeben wollt.

Klickt auf die gewünschte Menge und der oder die Mitspielende erhält das Item direkt ins Inventar.

Zurück zur Übersichtsseite Enshrouded Tipps und Tricks.