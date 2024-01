Enshrouded: Wasser finden und wofür man es benutzt

Wasser - Ursprung allen Lebens und auch in Enshrouded nicht komplett unwichtig. Und das, obwohl es keine wirklichen Gewässer in Keen Games Crafting-Adventure gibt. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, vor allem, weil man Wasser für einige Dinge durchaus notwendig ist.

So braucht ihr Wasser etwa für diverse Sachen, die der Alchemist für euch herstellt. Unter anderem bestehen die Heiltränke zum Teil daraus. Auch um Eisbolzen-Magieladungen herzustellen, werden sie benötigt. Mit Abstand die größte Abnehmerin von Wasser ist jedoch die Bäuerin. Sie kocht daraus für euch Gemüsepüree oder Kamillentee. Und natürlich braucht ihr Wasser auch, wenn ihr Nutzpflanzen anbauen wollt. Vom Tomatensetzling über Mais bis hinzu zum so wichtigen Flachs, braucht in der Regel Wasser. Aber weil in es in Enshrouded weder regnet, noch Seen und Flüsse durch die Landschaft plätschern, ist es umso wichtiger, zuverlässig Wasser finden zu können.

Schneller an Wasser kommen - so geht’s

Zum Glück ist es trotz der offensichtlichen Wasserknappheit nicht so schwer oder langwierig, an das kostbare Nass zu kommen. Dafür braucht ihr nur einen Brunnen zu finden. Diese gibt es meistens in ehemals bewohnten Bereichen, Dörfern und Siedlungen. Tatsächlich findet sich gleich in der Nähe eures ersten Flammenaltars eine Gelegenheit, auf diese Weise eure Schläuche zu füllen.

In diesem Brunnen nahe eures Hauptquartiers vom Beginn füllt ihr eure Schläuche.

Lauft hierzu von eurem ersten Baugebiet aus nach Westen, wo ihr das Örtchen Glutwacht vorfindet, das euch sicher noch vom Spielbeginn in Erinnerung ist. Auf einem Platz inmitten einiger Häuser entdeckt ihr einen Brunnen. Stellt euch einfach daneben und drückt die Taste E beziehungsweise Y, wenn ihr einen Controller benutzt. Jedes Mal, wenn ihr Wasser schöpft, landet ein Schlauch Wasser in eurem Inventar, die sich zum Glück auch automatisch stapeln.

Und hier noch einmal in der Kartenansicht.

In der Regel kann man über ein Dutzend Einheiten Wasser pro Gang aus dem Brunnen schöpfen. Das sollte für eine Weile reichen.

Weitere nützliche Tipps und Tricks findet in unserem großen Enshrouded-Guide.