Dragon’s Dogma 2: Das wahre Ende und das Endgame freischalten

Wie schon der Vorgänger hat auch Dragon’s Dogma 2 diverse Arten, zu einem Ende zu gelangen. Wir kennen mittlerweile mindestens drei. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist allerdings, wie ihr das wahre Ende freischaltet. Denn das führt euch durch zahlreiche weitere Quests im sogenannten Endgame. Steuert ihr dieses Ende nicht an, verpasst ihr also eine Menge Gameplay – und nicht zuletzt eine spannend veränderte Spielwelt.

Den Weg dorthin verschleiert das Spiel aber nicht zu knapp. Die Quest “Der Wächter Gigantus” ist in der Kampagne ein Punkt ohne Wiederkehr. Sobald dieser Auftrag euch in die Ausgrabungsstätte auf der Vulkaninsel führt, solltet ihr vorsichtig sein, was ihr als nächstes tut. Bevor ihr in die Mine vordringt, um zu Phaesus aufzuschließen, warnt euch noch ein beistehender Soldat, lieber noch einmal zu schlafen, um ausgeruht in den Bosskampf zu gehen. Seid euch sicher, dass ihr wirklich keinerlei Nebenquests mehr erledigen wollt, bevor ihr diesen Punkt überschreitet.

Das erste Ende in Dragon’s Dogma 2, das ihr erreichen könnt

Nach einer Zwischensequenz erscheint der Drache und macht mit Phaesus und seinen Leuten kurzen Prozess. Er stellt euch vor die Wahl gegen ihn zu kämpfen oder zu fliehen. Indem ihr diesen Bereich einfach verlasst, schaltet ihr bereits das “Flucht”-Ende frei. Doch damit beraubt ihr euch nicht nur des spektakulären Bosskampfes gegen den Lindwurm, sondern verpasst auch den Zugang zum ausufernden Endgame, mit all seinen Quests – und dem wahren Ende.

Ihr könnt dieses Ende einmal durchexerzieren, um es gesehen zu haben, solltet dann aber im Hauptmenü wieder den letzten Spielstand laden.

So erreicht ihr das Endgame in Dragon’s Dogma 2

Denn natürlich stellt ihr euch dem Drachen zum Kampf und wir empfehlen euch, euch darauf einzulassen. Der Drache lädt euch auf seinen Rücken und fliegt mit euch zum Ort der finalen Konfrontation.

Der Fight selbst ist nicht allzu schwer, dafür aber umso hübscher und spektakulärer. Nach eurem Sieg über das Biest laufen die Credits über eine abschließende Filmsequenz, nach der ihr als König von Vermund in den Thronsaal entlassen werdet. Hier wäre nun die logischste Wahl, dieses Schicksal anzunehmen und euch auf den Thron zu setzen. Tut ihr dies, werdet ihr aber ebenfalls ins Hauptmenü zurückgeschickt, wo ihr am besten den letzten Spielstand noch einmal ladet. Stattdessen redet ihr im Saal zwei Mal hintereinander mit dem geisterhaften Pfadfinder, der euch seid Beginn durch dieses Spiel begleitet.

Dieser bringt euch zurück zum Kampf mit dem Drachen. Der Schlüssel ins Endgame ist nun, während des Fluges auf dem Drachen zum Bosskampf die Stelle zu suchen, an der des Erweckten Herz zu leuchten und zu schlagen beginnt. Lauft dazu in Richtung Körpermitte, wo ihr oberhalb des Herzen des Drachen merkt, dass auch seines irgendwie verändert wirkt.

Klettert während des Fluges nun an seine Unterseite zu seinem Herzen. Ruft euer Gegenstandsmenü beziehungsweise Inventar auf und benutzt die gestärkte Götterbann-Klinge. Haltet danach LB gedrückt und rammt euch die Klinge selbst ins Herz. Daraufhin stürzt der Drache mit euch zu Boden und ihr erwacht in der Gottlosen Welt, einer grundlegend veränderten Version Vermunds, in dem ihr eine spannende Questline erlebt – und zum wahren Ende vordringen könnt.

Wir hoffen, euch hiermit beim Einzug ins Endgame geholfen zu haben. Viel Spaß, die “Unerweckten Lande” zu erkunden!